CMS aprova por unanimidade contas do exercício de 2020 da Secretaria de Salvador

Por unanimidade, o Conselho Municipal da Saúde de Salvador (CMS) aprovou nesta quarta-feira (17), o Relatório Anual de Gestão contendo a prestação de contas das ações estratégicas realizadas pela Secretaria da Saúde, bem como o balanço das receitas, despesas e direcionamento dos recursos da pasta durante todo o ano de 2020.

A apresentação dos balanços foi realizada na sede da SMS, no Comércio, e contou com a presença dos conselheiros e servidores da secretaria.

A exposição dos dados para fiscalização e deliberação do conselho é uma obrigação da pasta determinada pela lei federal nº 141/2012. Cumprida a etapa de passar pelo Conselho Municipal, o parecer será encaminhado para o Ministério Público (MP) e outros órgãos de controle fiscal.

O secretário municipal da Saúde, Leo Prates destaca transparência da gestão e celebra a aprovação pelos conselheiros. “Cada vez mais seguimos firmes e responsáveis com o direcionamento dos recursos da máquina pública para beneficiar milhares de pessoas que dependem do empenho e serviço da administração, principalmente num ano tão difícil com o enfrentamento da covid-19. O Conselho Municipal em sua atribuição é um espaço democrático, resultado do processo de descentralização da saúde, que visa buscar soluções e fiscalizar de forma conjunta o esforço de gestão, do trabalhador e usuário, no sentido de garantir o fluxo no sistema de saúde”, declarou.