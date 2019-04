CNI/Ibope: gestão Bolsonaro é melhor avaliada por homens, sulistas e ricos

O governo do presidente Jair Bolsonaro é mais bem avaliado entre homens, moradores do Sul do País e entre aqueles com renda mais alta, aponta pesquisa Ibope divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quarta-feira (24). Pelo levantamento, 35% das pessoas consideram a gestão de Bolsonaro ótima ou boa, enquanto 27% dizem que o governo é ruim ou péssimo.

Moradores da Região Sul são os que mais bem avaliam o governo: 44%. No Nordeste, por outro lado, a avaliação positiva desce para 25%. O índice é de 35% no Sudeste e de 37% nas regiões Norte e Centro-Oeste.

A popularidade do governo é maior entre os homens. Para 38% dos entrevistados do sexo masculino, a gestão de Jair Bolsonaro está sendo ótima ou boa. O porcentual cai para 32% entre as mulheres.

Considerando o nível de renda, o porcentual de pessoas que avalia positivamente o governo federal sobe de 27% entre aqueles que recebem até um salário mínimo na família por mês para 45% no grupo com renda familiar superior a cinco salários mínimos mensais.

O Ibope ouviu duas mil pessoas entre 12 e 15 de abril. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.