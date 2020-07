A CNN rescindiu o contrato com o jornalista Leandro Narloch após ele fazer comentários associando a população homossexual à promiscuidade. As informações do colunista Fefito, do Uol.

Segundo a reportagem, ele está fora de todos os telejornais da emissora. Ainda não há definição sobre substituto para o posto.

O comentário de Narloch ocorreu na última quarta-feira (8) enquanto ele falava sobre a liberação do STF para que gays possam doar sangue.

Confira abaixo: