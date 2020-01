Coach, youtuber e lutador: Saiba como estão alguns dos vencedores do BBB

Começa nesta terça-feira (21) a 20ª edição do Big Brother Brasil. Com 18 participantes, divididos entre camarote e pipoca, os brothers irão disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Para dar aquela aquecida e controlada na ansiedade, relembre alguns dos vencedores nas temporadas passadas e saiba como eles estão hoje.

Kleber Bambam

Primeiro vencedor do Reality, hoje é modelo e participa de eventos de musculação. Além disso, possui canal no YouTube, que foi responsável pela criação de alguns memes como "hora do show, porra", "trapézio descendente" e "tá saindo da jaula o monstro".

Foto: Reprodução

Dhomini

Já o terceiro campeão chegou a se arriscar na carreira de cantor, sem muito sucesso. Atualmente, dá cursos e palestras sobre empreendedorismo - o popular Coach.

Foto: Reprodução

Jean Wyllys

Um dos baianos a vencer a disputa, Jean talvez tenha sido o ex-BBB que mais manteve seu nome na mídia. O professor entrou na política e sagrou-se deputado federal pelo PSOL. Em janeiro do ano passado, entretanto, abriu mão do mandato após ter sofrido ameaças de morte. Atualmente vive em Berlim.

Foto: Agência Brasil

Diego Alemão

Vencedor da edição marcada pelo triângulo amoroso - do qual fazia parte junto com Fani e Siri -, Diego Alemão hoje é empresário, possui uma construtora e ainda faz presença VIP em eventos.

Alemão também costuma surfar nas horas vagas (Foto: Reprodução)

Rafinha

Oitavo ganhador, Rafinha hoje trabalha como tatuador e possui um estúdio em Campinas (SP). É um dos poucos a não terem gastado ainda o dinheiro que recebeu no programa.

Foto: Reprodução

Max Porto

Na nona edição, o BBB teve Max como vencedor. Hoje ele continua fazendo miniaturas e, agora, também aposta no projeto GAMEscola. Além disso, virou youtuber.

Foto: Reprodução

Marcelo Dourado

Assim como antes de retornar ao programa em 2010, Dourado continua na sua carreira de lutador, além de profisional de educação física. Ele tem um site onde oferece programas de condicionamento com monitoria online.

Foto: Reprodução

Fernanda

Vencedora de 13ª edição, Fernanda foi uma das que mudou de profissão. Abandonando a advocacia, ela virou apresentadora e fará parte do time de repórteres do BBB 20.

Foto: Reprodução

Vanessa Mesquita

14ª vencedora, Vanessa hoje dedica-se ao cuidado dos animais após se formar em Medicina Veterinária e fundar o Instituto Pet Van. Além disso, ela também cuida do corpo e virou musa fitness.

Foto: Reprodução

Munik

Aproveitando a imagem que construiu durante o BBB 16, Munik hoje é digital influencer. Em 2018, participou de outro reality, o 'Power Couple', com o ex-marido Anderson Felício.

Foto: Reprodução

Emily Araújo

A vencedora do BBB 17 é mais uma no time dos influencers. Emily também tem um programa na RedeTV!

Foto: Reprodução

Gleice

A acreana que venceu a décima oitava edição virou atriz e recentemente rodou o filme 'Noites Alienígenas'.

Foto: Reprodução

Paula

A última vencedora já gastou todo o dinheiro do prêmio. Aproveitando a fama, ela também trabalha como digital influencer.