Cobra píton gigante 'explode' após engolir vaca inteira; veja vídeo

Uma cobra da espécie píton birmanesca, com cerca de 5 metros de comprimento, viu sua pele "explodir" após engolir uma vaga inteira. A pressão foi tanta que parte do estômago cedeu e saiu para fora do corpo.

A cobra foi vista neste estado no último sábado (21), na Tailândia. O animal foi encontrado pelo fazendeiro dono da vaca, que procurava a 'vítima' há três anos.

A pressão era tanta que parte da pata da vaca podia ser vista no buraco feito no estômago da píton. Veja o vídeo:

Especialistas acreditam que o estômago da cobra se rompeu após inchar depois de lutar para lidar por dias com a refeição gigante.

"A píton deve ter ficado com fome e viu a vaca. Ele então estrangulou a vaca para matá-la antes de engolir todo o seu corpo", teorizou Nirun Leewattanakul, um morador do vilarejo, de acordo com o "Sun".

A cobra estava morta por conta de todo o esforço feito.

"No entanto, depois que a vaca morreu dentro da cobra, seu corpo ficou inchado e esticou ainda mais o estômago da cobra. Foi uma cena muito assustadora", acrescentou.