Cobra venenosa persegue e tenta atacar bebê no Vietnã; veja vídeo

Uma cobra-rei venenosa, com mais de dois metros de comprimento, invadiu a garagem de uma casa no Vietnã. No local, um bebê brincava sozinho e quase foi atacado.

A cobra surgiu repentinamente e foi na direção da criança, que não se deu conta da aproximação do réptil. No entanto, o pai do pequeno enxergou o perigo, conseguindo resgar o bebê.

No entanto, o animal não se deu por vencido e mesmo com a porta da casa fechada, a cobra tentou entrar por baixo da porta. Como o espaço não foi o suficiente, ela desistiu e deixou o local. Assista: