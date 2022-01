Cobrir o umbigo? Saiba mais sobre o ritual de Jade Picon no BBB 22 que chamou a atenção

A influencer Jade Picon, participante do Big Brother Brasil 22, chamou a atenção do público ao entrar na piscina com o umbigo coberto por um esparadrapo. O ritual tem uma explicação baseada em uma crença antiga que aponta que, ao tampar o chakra umbilical, é possível repelir energias negativas externas que possam tentar entrar no corpo.

"A linha tênue entre a superstição e a proteção é o conhecimento que você tem daquela prática. Então sim, tapar o umbigo, que é a porta de entrada das energias, protege seu campo, principalmente seu plexo solar (que quando atingido por energias negativas, pode acabar causando inúmeros desconfortos e desafios para você e suas relações), mas quando utilizado de forma sábia", explica a especialista do Personare Gi Crizel.

Para garantir a proteção, a recomendação é de que o umbigo seja tapado para momentos específicos, como sair em locais públicos, ida a um lugar novo, entre outros. Além disso, é preciso que a técnica seja aplicada com muita consciência e presença, deixando claro ao campo energético quais são as intenções com aquela ritualística. Para potencializar a proteção, também é possível colocar no umbigo uma pequena pedra de hematita, olho de tigre ou uma jaspe vermelha.