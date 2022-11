Coca-Cola divulga datas de caravanas iluminadas de Natal na Bahia

Nesta quarta-feira (16), a caravana de Natal da Coca-Cola chega à Bahia. O desfile mágico vai passar por Feira de Santana (16 de novembro), Salvador (19 de novembro) e Lauro de Freitas (21 de novembro).

Além de Salvador, a novidade é a inclusão dos municípios de Feira de Santana e Lauro de Freitas no trajeto dos caminhões, contabilizando ao todo três cidades contempladas com o comboio de caminhões temáticos.A iniciativa faz parte da campanha de Natal da Coca-Cola, que neste ano traz como conceito “O Natal sempre encontra o caminho”.

“Queremos garantir a presença do público divulgando as rotas, ruas e cidades que vão receber esse espetáculo que já é tão tradicional. O Natal, é para nós da Solar, uma das épocas mais queridas e especiais do ano. É emocionante poder espalhar a magia natalina e levar felicidade com as Caravanas. É uma oportunidade de nos conectarmos com nossos consumidores”, nos disse Natasha Castro, coordenadora de marketing e responsável pelas Caravanas Iluminadas da Solar Coca-Cola.

Acompanhe o trajeto

Feira de Santana (16/11) - A partir de 18h, a caravana visita pontos de referência da cidade, passando pela Casa Fornari (Av. Getulio Vargas), Shopping Boulevard, Atacadão São Roque, Mercantil Rodrigues e Praça de alimentação (retorno Rotary Club).

Salvador (19/11) - A partir de 18h, os caminhões iluminados passam pelos Shopping da Bahia, e Salvador Shopping, e pela Praça da Rua das Araras, Largo da Mariquita e Farol da Barra.

Lauro de Freitas (21/11) - Também a partir das 18h, a caravana de Natal faz a alegria dos baianos passando pelo Shopping Paralela, Av. Luis Viana Filho (Av. Paralela), Parque Shopping Bahia, Av. Santos Dumont, Av. Luiz Tarquinio Pontes, Av. Praia de Itapuã e Parque Ecológico Lauro de Freitas.

