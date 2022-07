Cocaína avaliada em R$ 2 milhões é encontrada em bagagem de passageiro na Bahia

Um homem de 23 anos, que não teve a identidade divulgada, foi flagrado transportando mais de 12 quilos de cocaína em sua bagagem. O suspeito estava entre os passageiros de um ônibus que saiu de São Paulo (SP) com destino a Teresina, no Piauí. A droga, avaliada em R$ 2 milhões, foi encontrada por policiais rodoviários federais, na noite da última segunda-feira (25), em Barreiras, no oeste da Bahia. O flagrante ocorreu durante fiscalização em frente a unidade operacional da PRF, localizado no KM 800 da BR 242.

Inicialmente, foi dada ordem de parada ao veículo. Ao subir no ônibus e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu vistoriar as bagagens e acabou encontrando uma bolsa ‘recheada’ com vários tabletes de cocaína que estavam cuidadosamente embaladas e prontas para comercialização. Ao todo foram apreendidos 12,3 Kg da droga.

Um dos passageiros foi identificado como responsável pelo transporte da cocaína. Aos policiais ele relatou que passou alguns dias na casa de uma irmã na capital paulista e que estava retornando para sua cidade natal, Itaueira (PI). Com essa apreensão o prejuízo para o narcotráfico foi de R$ 2.214.000,00.

Diante dos fatos, o homem de 23 anos foi encaminhado com o produto apreendido para a Delegacia de Polícia Federal em Barreiras (BA).