Codesal registra 233 ocorrências nas últimas 24h em Salvador

Mirante de Periperi, Ilha dos Frades, e Cosme de Farias foram os bairros mais castigados pela chuva nas últimas 24h. Nesta quinta-feira (6), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) havia registrado 233 ocorrências até às 20h. A força da água arrebentou galerias, alagou ruas, derrubou árvores e deixou o trânsito complicado durante todo o dia.

Segundo o levantamento da Codesal, somente Mirante de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador registrou 107,2 mm de chuva. Os meteorologistas afirmam que 50 mm já é considero forte demais. O bairro foi seguindo por Ilha dos Frades (106 mm), Cosme de Farias (105,4 mm), e Periperi (105 mm). A média de Salvador é de 243,7 mm.

Mau tempo deixou o mar agitado (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Pela manhã, o temporal foi tão forte que a galeria de drenagem que recebe a água da chuva no Imbuí rompeu. O incidente aconteceu na Avenida Jorge Amado, próximo a ligação com a Orla, e deu origem a um buraco. Um trecho da via foi interditado para reforma e a expectativa é de que seja liberada no sábado (8), se o tempo melhorar.

A orientação da Transalvador é para que nesse período os motoristas usem como opção de tráfego a Avenida Simon Bolívar para acessar a Avenida Jorge Amado pela Estrada do Curralinho.

Máquinas trabalham na Av. Jorge Amado (Foto: Divulgação)

Ocorrências

Os ventos fortes, que nesta quinta ultrapassaram os 50 km/h, derrubaram 17 árvores em Salvador e fizeram disparar o número de ocorrências de ameaça de quedas de árvore. Foram 52 até às 20h. Ele fez até surgir um tipo pouco comum de chamado, foram 8 casos de destelhamento.

Ameaça de desabamento foi a segunda mais comum, com 49 ocorrências, sendo seguida de deslizamento de terra (26), ameaça de deslizamento (23), alagamento de imóvel (20), desabamento parcial (6), desabamento de muro (5), e poste ameaçando cair (3). Foram realizadas 10 orientações técnicas, 4 avaliações de área, e 3 de imóveis alagados.

Segundo os meteorologistas o mau tempo está sendo provocado por uma frente fria que se deslocou do Sudeste do país para o litoral baiano. A previsão é de a chuva persista até terça-feira (11). Desta quinta até segunda, a probabilidade diária é de 80%. No domingo e na sexta-feira, que tem os maiores percentuais previstos, o índice chega a 90%.