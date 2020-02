Coelba alerta para o risco de serpentinas e objetos na rede elétrica

Um trio elétrico disparou serpentina na rede elétrica na noite desta sexta-feira (21), no circuito Bara-Ondina, mas a brincadeira que colore o Carnaval deve ser feita distante da rede elétrica. A serpentina - mesmo a biodegradável - enroscada na fiação pode provocar curto circuito e até um problema mais grave.

Para garantir a segurança do folião e a energia do carnaval, a Coelba conta com a colaboração tanto do folião quanto dos profissionais que trabalham nos trios e dos próprios artistas para que não disparem nenhum tipo de objeto na rede elétrica, garantindo assim um carnaval seguro e de muita alegria.

Dicas de segurança com a rede elétrica no Carnaval:

- Em caso de fio caído, não se aproximar e avisar à Coelba

- Não jogar serpentina na direção da rede elétrica

- Não aproximar “bastão de selfie” da rede elétrica

- Não subir em postes, marquises e árvores que estejam próximos à rede elétrica

- Não fazer ligação clandestina de energia. Além de colocar a vida em risco, é crime

- Não colocar enfeites e nem jogar objetos na rede elétrica

- Evitar que balões (blimps) e placas de propaganda toquem na rede elétrica

- Não posicionar jatos d’água em direção à rede elétrica

- É obrigatória a instalação do aterramento das estruturas metálicas de barracas e balcões

- Em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica, avisar imediatamente à Coelba através do número 116