Coelba explica 'dois formatos' de pagamento após rumor de golpe em vídeo viral

Um vídeo em que um morador de Feira de Santana reporta um suposto golpe com contas de luz da Coelba viralizou no WhatsApp, nesta terça-feira (6). Na gravação, o homem mostra duas contas de luz e, em uma delas, há informações bancárias que não estão presentes na outra. Segundo o morador, a que contém as informações seria um documento falso, um boleto bancário que depositaria seu dinheiro na conta de golpistas.

De acordo com a companhia baiana de eletricidade, os dois formatos são verdadeiros. A modalidade de boleto bancário foi adotada pela empresa para trazer mais comodidade e praticidade no pagamento das contas. Agora elas podem ser pagas em qualquer lugar.

Em nota, a Coelba esclarece que “possui dois formatos para pagamento da conta de energia. Um deles é a já conhecida fatura com código de barras e o outro é a fatura com boleto bancário. O boleto é um título de cobrança registrado em um banco e os campos localizados na parte inferior da fatura são preenchidos com o nome do banco e os dados do cliente.”

Para checar a veracidade do boleto bancário, o cliente deve apenas conferir se o beneficiário do pagamento é de fato a Coelba. No final dos documentos são registrados o nome da empresa de energia correspondente e informações como razão social e CNPJ que garantem a validade.

A empresa ainda ressalta que oferece serviços de esclarecimento de dúvidas. Para isso, o cliente deve entrar em contato com a Coelba através do telefone 116 (ligação gratuita), pelos perfis das redes sociais ou em atendimento por mensagem: Facebook @coelbaoficial, Twitter @oficialcoelba, Instagram @coelba_oficial ou pelo site oficial.