Coelba forma primeira turma da Escola de Eletricistas em Salvador

Acontece nesta segunda-feira (10) evento de formatura da primeira turma da Escola de Eletricistas de Salvador promovida pela Coelba, empresa do Grupo Neoenergia. São 24 novos profissionais, que durante seis meses, participaram do curso gratuito de capacitação em redes de distribuição de energia elétrica.

O curso foi ministrado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/BA). Formados, os eletricistas terão mais oportunidades no mercado de trabalho e passarão a compor o “Banco de Talentos” da Coelba para possíveis oportunidades de trabalho.

“Temos um excelente programa de retenção de talentos e estaremos atentos à formação desses alunos para que eles também possam participar dos processos seletivos na área de Operação da concessionária”, afirma a gerente de Recursos Humanos da Coelba, Christiane Tavares.

Além de Salvador, já estão funcionando as escolas de Vitória da Conquista e Feira de Santana, que terão novas turmas ainda este ano. Além disso, três novas escolas já estão em fase de seleção: Barreiras, Itabuna e Juazeiro. O curso é ministrado de segunda a sexta–feira, das 18h às 22h; e aos sábados, das 8h às 12h, com duração de 616 horas, nas instalações das Unidades do Senai/BA de cada cidade.