Coelba monta operação para evitar queda de energia nas eleições

A Neoenergia Coelba apresentou plano de operação especial para as Eleições Gerais de 2022 em reunião com equipe do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) nesta segunda-feira (19). O serviço visa reforçar a qualidade do fornecimento de energia nos mais de nove mil locais de votação para evitar interrupção da transmissão elétrica nas eleições. A Coelba já concluiu o processo de inspeção de instalações e circuitos elétricos nos 53 colégios eleitorais e 99 fóruns do Tribunal Eleitoral e em 2 de outubro a distribuidora trabalhará em regime especial de plantão.

Presidente do TRE-BA, o desembargador Roberto Maynard Frank garante que, com ou sem intercorrência elétrica, o processo de votação acontecerá. “Nossas urnas funcionam bem, tem estrutura de bateria [ou seja, não dependem de energia elétrica e continuarão funcionando em caso de queda de energia]. É importante que todo sistema de iluminação pública [funcione bem porque] impacta com que o eleitor se sinta seguro para sair de casa”, explica.

Além da segurança, a queda de energia teria impacto no atraso da totalização de votos para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Contudo, especialistas afirmam que a possibilidade é remota e não põe em risco a confiabilidade do processo.

A Coelba planeja aumento de 25% no efetivo de equipes disponíveis a atender ocorrências nos locais de votação em 2 de outubro. Segundo o presidente da distribuidora, Luiz Antonio Ciarlini, mais de 700 profissionais, entre eles, engenheiros, técnicos e eletricistas, estarão atentos a qualquer necessidade de fornecimento.

Além das atividades em campo, as zonas eleitorais contarão com canais temporários de comunicação com o Centro de Operações Integradas da Neoenergia Coelba para alerta instantâneo de eventualidades.

“Esperamos que seja trabalho de prevenção e não tenhamos nenhuma intercorrência, nada que interfira na votação. Tem a sede do tribunal, a base em Pirajá, alguns locais que tiveram indicação [...] e fizemos trabalhos específicos customizando necessidades desses locais para que não tenha nenhuma intercorrência”, conta.

Superintendente Técnico da Neoenergia Coelba, André Araújo avalia que é baixa a possibilidade de interrupções, devido às vistorias, porém, como se trata de rede aérea, a disposição elétrica está sujeita a situações excepcionais, como choque de veículo com poste ou ventanias que possam jogar algum objeto sobre a rede. Para isso, a equipe de plantão estará preparada em casos de intempéries.



Prevenção

Ao todo, a equipe da Coelba inspecionou mais de 3 mil quilômetros de rede elétrica, verificou funcionamento de 380 equipamentos, como sensores inteligentes, religadores e medidores de tensão em 106 subestações que atendem as seções eleitorais, além de apontar necessidade de podagem em 374 mil árvores que poderiam causar interferências nas redes.

A operação especial faz parte de plano de manutenção anual, no qual são definidos circuitos prioritários conforme probabilidade de interrupção elétrica e número de clientes envolvidos. Em anos eleitorais, o TRE fornece informações sobre pontos de atenção no processo eleitoral, os quais recebem intensificação de manutenção a partir do segundo semestre. Araújo diz que na vistoria de 2022 a equipe técnica não encontrou anormalidades. Assim como não recorda situações de queda de energia nas eleições na Bahia.

As eleições reúnem mais de nove mil locais de votação, 140 mil mesários e 11 milhões de eleitores. Desde 2018 o número de aptos a votar cresceu 8,64% no estado. Enquanto há quatro anos a Bahia somava 10.393.170 milhões, em outubro 11.291.528 poderão ir às urnas, segundo o TSE.

Para o presidente do TRE-BA, o aumento é resultado de parcerias firmadas pelo tribunal junto a empresas, como a Meta. A parceria firmou o projeto do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor, no qual cidadãos podem ser atendidos para regularizar pendências, inclusive, via Whatsapp. A plataforma também pode ser utilizada para denúncia de fake news, propaganda irregular e consulta do local de votação.



TRE desenvolve plano de segurança com aumento de 66% militares em atividade na eleição

Em meio aos planos preventivos para o Dia da Eleição, o presidente do TRE-BA, Roberto Maynard Frank, ressalta que haverá crescimento de 66% no número de militares em atividade na eleição.

“Estamos fazendo plano de segurança relevante. Nas eleições de 2020 foram disponibilizados 18 mil homens. Neste ano, serão mais de 30 mil militares colocados à disposição”, diz.

Segundo Frank, delegados, agentes e escrivães da Polícia Civil (PC) estarão à disposição em todos locais de votação. Ele afirma que o TRE-BA também mobilizou contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Guarda Municipal, Transalvador e Corpo de Bombeiros. O objetivo da parceria é montar estrutura que garanta segurança ao eleitor.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) informou que em 2 de outubro a instituição vai disponibilizar uma viatura de combate a incêndio e uma viatura do Salvar na sede do tribunal até o término da apuração. Todos os quartéis da capital e interior terão seus efetivos reforçados com guarnições de prontidão e viaturas de tráfego vão ser colocadas à disposição em casos de alerta.



A Neoenergia Coelba, inclusive, manterá equipe no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria de Segurança Pública (SSP) para integração em ações com a PC e demais órgãos.

No dia 5, o TRE-BA recebeu agentes de segurança da Polícia Civil baiana para discutir sobre atuação da força de segurança durante eleição deste ano. No seminário "O Direito Eleitoral e a Atuação dos Órgãos de Segurança - Polícia Civil", foi discutida a atuação dos agentes de segurança em apoio às zonas eleitorais durante o pleito.

A reportagem entrou em contato com a PC solicitando detalhes das iniciativas, mas foi orientada a falar com a SSP. A secretaria comunicou que não irá divulgar informações até coletiva prevista para a semana da eleição. A Transalvador informou que ainda está fechando detalhes sobre atividade na eleição. PRF, Polícia Militar e PF não retornaram até fechamento da matéria.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro