Coelba realiza última edição do Workshop Eficiência Energética em Porto Seguro

A praia de Curuípe, em Porto Seguro, foi o local da última edição do Workshop Eficiência Energética (WEE) de 2019. O evento, que é realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Coelba, reuniu 65 empresários e representantes de empresas da região sul do estado, nesta quinta-feira (17), no Porto Cálem Praia Hotel, que fica na Avenida Beira Mar, orla da cidade do sul baiano. Com organização do Jornal CORREIO, o evento reuniu especialistas do setor elétrico, que dividiram conhecimentos sobre como aproveitar melhor a eletricidade e orientaram o público para participar das chamadas públicas promovidas pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da concessionária.

Foram sete edições do evento para o público baiano durante todo o ano: Salvador, Juazeiro, Barreiras, Feira de Santana, Vitória da Conquista e, agora, Porto Seguro. O objetivo do WEE é informar sobre o PEE da Coelba, um mecanismo regulado pela Aneel, que destina recursos para empresas e instituições de diversos setores da economia para implantação de projetos de eficiência energética em suas instalações.

A realização do evento já resultou em mais adesão às chamadas públicas da Coelba. De acordo com Lucíola Herculano, engenheira da Unidade de Engenharia e Projetos de Eficiência Energética, o número de projetos inscritos dobrou no último edital, lançado no último mês de março: “A quantidade de propostas dobrou este ano, se comparado com anos anteriores. A gente sempre recebia entre 5 e 8 propostas. Este número subiu para 17”, destaca.

Novo edital

A oportunidade de apresentar proposta e conseguir utilizar os recursos disponíveis para projetos de eficiência energética está mais próxima do que se imagina. Lucíola Herculano garante que até novembro deste ano um novo edital será lançado: “Estará disponível no site da Coelba e o interessado terá acesso ao portal, ao edital e ao anexo do edital”, ressalta.

A engenheira Lúciola Herculano durante sua palestra sobre os procedimentos do Programa de Eficiência Energética (Foto: Lúcio Adeodato)

Programação

A primeira palestra do WEE em Porto Seguro foi sobre segurança. O engenheiro da Unidade de Relacionamento com Clientes do município, Edson Carlos Pereira, deu dicas para evitar acidentes com energia elétrica. Ele ressaltou o trabalho de orientação com os clientes, mas também falou de atividades com os colaboradores do grupo: “A segurança é prioridade na Neoenergia em todas as áreas. A empresa não quer, de forma nenhuma, que aconteça um acidente ou incidente com os funcionários e, para isso, realiza orientações diárias”, conta.

Edson Ferreira, engenheiro da unidade de Relacionamento com Clientes de Porto Seguro, passou dicas de segurança para o público (Foto: Lúcio Adeodato)

A programação seguiu com Paulo Roberto Vieira Santos, supervisor de Atendimento de Itabuna, que apresentou os canais de atendimento da Coelba. Ele também falou sobre as ações de cunho social desenvolvidas pela concessionária, como as de incentivo a mulher ganhar mais espaço no mercado de trabalho. “A Coelba vem quebrando paradigmas. Hoje, nós temos o curso de eletricista, que também abriu o mercado de trabalho para mulheres dentro da concessionária. Nós já temos mulheres atuando na parte de construção, operação e de inspeção”, revelou.

Paulo Roberto, supervisor de Atendimento de Itabuna, falou sobre os canais de atendimento da Coelba (Foto: Lúcio Adeodato)

Iluminação eficiente

Ainda durante a manhã, o especialista em Projetos de Iluminação Artificial, Marcos de Oliveira Santos, apresentou a evolução das tecnologias de iluminação, com um panorama dos últimos 20 anos e uma previsão das tendências para os próximos 20 anos. Para o momento atual, foram passadas dicas de aplicação de fontes de luz com LED, com demonstração prática no palco da maior eficiência energética ao optar pela substituição das tecnologias tradicionais, que representa um gasto de até 50% da energia.

O especialista em projetos de iluminação artificial, Marcos de Oliveira Santos, demostrou situações práticas no palco (Foto: Lúcio Adeodato)

Para o futuro, ele destacou iniciativas que já estão chegando no mercado. “Temos duas novidades: o Índice de Reprodução de Cores maior que 90, inclusive para o vermelho, e as luminárias que mudam de temperatura de cor. Existem modelos disponíveis no mercado que alteram a temperatura de cor manualmente ou por aplicativo”, comenta Marcos.

Climatização eficiente

Finalizando a programação da manhã, o vice-presidente de Eficiência Energética da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava), Tomaz Cleto, deu dicas de como tornar mais eficientes os sistemas de ar-condicionado, que estão presentes na nossa rotina, em locais desde residências a edifícios comerciais, passando por hospitais e laboratórios, indústria e até em galpões de logística.

O especiaista em sistemas de climatização e ar condicionado, Tomaz Cleto, encerrou a programação da manhã (Foto: Lúcio Adeodato)

“Uma coisa importante é você programar o uso do ar-condicionado de maneira eficaz. Ou seja, analisar quanto tempo você fica dentro de casa, se o espaço tem muita janela e se tem veneziana, por exemplo. E lembrar que quanto mais isolamento térmico você fizer, a carga do aparelho vai diminuir e, obvio, vai trazer uma redução no consumo de energia”, esclarece Tomaz Cleto.

PEE e Chamada Pública

Após a pausa para o almoço, a programação da tarde foi marcada pelas palestras com especialistas da Neoenergia. Lucíola Herculano esclareceu sobre o PEE, que tem o objetivo de promover o uso eficiente e racional da energia elétrica em todos os setores da economia, por meio de projetos apresentados por clientes com ações que combatam o desperdício, apresentados em Chamadas Públicas. A iniciativa segue a regulamentação da ANEEL, que diz que as distribuidoras de energia de todo país devem aplicar um percentual mínimo de 0,4% da Receita Operacional Líquida (ROL) no PEE.

A programação da tarde foi marcada por palestras com especialistas da Neoenergia (Foto: Lúcio Adeodato)

Logo em seguida, a engenheira da Unidade de Engenharia e Projetos de Eficiência Energética, Amanda Dias, falou sobre o mecanismo de chamada pública da Coelba, que segue a diretriz da ANEEL de que toda distribuidora de energia elétrica do país tem que realizar, anualmente, pelo menos uma Chamada Pública para apresentação de projetos de eficiência energética.

O resultado do primeiro edital deste ano foi divulgado em julho e está disponível no site da Coelba. Os projetos aprovados, que somados totalizam mais de R$ 3 milhões em investimento do PEE, são de sistemas motrizes, que foi apresentado pela Embasa; o de sistemas motrizes, iluminação e geração com fonte incentivada do Instituto Adventista e o de iluminação do IFBA Camaçari.

A engenheira Amanda Dias esclareceu sobre o mecanismo de chamada pública da Coelba (Foto: Lúcio Adeodato)

Para os clientes que estão com interesse na segunda chamada pública do ano, que deve ter edital lançado até novembro pela Coelba, a primeira coisa a fazer é buscar uma empresa de engenharia com expertise em projetos de eficiência energética, que deve começar os estudos para identificar os potenciais de economia na instalação. Porém, Amanda Dias alerta sobre a antecipação deste processo: “O tempo entre a publicação do edital e a data limite de apresentar o diagnostico é de, no máximo, dois meses. É pouco tempo dependendo do grau de complexidade do projeto. O ideal é que este estudo seja feito previamente”.

Entre os critérios técnicos avaliados e definidos pela ANEEL está a relação custo-benefício das propostas, que tem o maior peso da avaliação, além da qualidade, contrapartida do projeto dentre outros critérios.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.