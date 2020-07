Coelba retoma aulas da Escola de Eletricistas em formato virtual

A Coelba retomou as atividaes da Escola de Eletricistas com recursos de educação a distância, por conta da pandemia de covid-19. A inciativa é voltada para formação de profissionais para atividades s em instalações elétricas em redes de distribuição de energia.

Cerca de 200 alunos já estão com acesso ao ambiente virtual para as aulas de disciplinas teóricas. São 11 turmas no total, 4 em Salvador, 3 em Feira de Santana, 2 em Serrinha, uma em Ilhéus e uma em Vitória da Conquista. Os encontros são realizados através das plataformas Google for Education e Microsoft Teams.

O curso da Escola de Eletricistas é oferecido também nos estados das outras distribuidoras da Neoenergia - Celpe (Pernambuco), Cosern (Rio Grande do Norte) e Elektro (São Paulo). Ao todo, mais de 500 alunos retomaram as aulas em formato virtual, entre eles as 100 mulheres dos grupos exclusivamente femininos. A iniciativa é realizada em parceria com o Senai (Coelba, Celpe e Cosern) e com o Instituto Federal de São Paulo (Elektro).

“Queremos oferecer oportunidade a esse público que busca formação profissional em meio à crise para ajudá-los a participarem de processos seletivos e se inserirem com rapidez no mercado de trabalho”, diz Régia Barbosa, superintendente de desenvolvimento Organizacional e Cultura da Neoenergia



As aulas presenciais serão reiniciadas nos próximos meses, após a conclusão do módulo teórico do curso. Essa etapa será realizada em ambientes abertos e seguindo o protocolo de acordo com as normas estaduais de saúde e segurança, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, o distanciamento de dois metros entre os alunos e as orientações de higiene pessoal.

A Escola de Eletricistas é realizada pela Neoenergia desde 2017 e já capacitou 1.330 alunos nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. Desse total, 768 alunos foram contratados pelas empresas do grupo. Em 2019, a Neoenergia promoveu uma iniciativa pioneira ao criar as primeiras turmas exclusivamente para mulheres, na Coelba, a fim de promover a diversidade e inclusão.