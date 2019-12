Coleção AMOR E ASÈ ganha edição limitada para o Réveillon

A marca baiana Meninos Rei criou a coleção Amor e Asè apenas para o Réveillon. E como o branco é peça fundamental para quem escolhe “virar o ciclo” com a cor mundial, que agrega paz, amor, saúde e todo um arsenal de boas energias, a alfaiataria da corte (como a marca também é chamada) criou peças atemporais apenas para uma única data do ano. A edição é limitada, feita apenas para o final de ano e para quem quer sair do “branco comum” e apostar numa monocromática mais despojada.

“A 'Amor e Asè' é uma coleção repleta de bons sentimentos. Criamos cortes e peças diferenciadas em cada edição, baseadas sempre no branco (ponto de partida para a tradicional virada do ano)”, conta Junior Rocha, um dos criadores e idealizador da marca.

Para este ano, a escolha da locação também foi pensada e premeditada: o Dique do Tororó. “É um lugar sagrado, com suas águas doces, cheias de mistério e muito contemplado pelo povo de santo, turistas e admiradores do local. Para nós, que somos estilistas e designers, pensamos sempre de modo amplificado, em cada detalhe que possa agregar nossa marca. A Meninos Rei é desenvolvida para um público sedento por novidade e inovação. Nós temos esse cuidado e carinho com ele”, afirma Céu Rocha, estilista, empresário e também criador da marca.

Para este casting, a marca convidou o modelo Carlos Cruz, a loja Clube Melissa do Shopping da Bahia. Os clicks são de Genilson Coutinho.