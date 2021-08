Colégio em Feira suspende aulas após dois casos de covid-19 entre alunos

Dois alunos do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Saúde do Centro Baiano, em Feira de Santana, testaram positivo para covid-19. Com a confirmação, a unidade escolar, que estava funcionando de maneira semipresencial, teve suas portas fechadas na terça-feira (10) para higienização e desinfecção.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) informou que “as atividades presenciais foram suspensas por 14 dias” e que está seguindo todas as “orientações do protocolo de biossegurança para a fase híbrida.”

Os estudantes seguirão em atividades remotas e retornarão ao ensino semipresencial no dia 24 de agosto.

Para verificar o protocolo de biossegurança basta acessar o Portal da Educação no site http://escolas.educacao.ba.gov.br/fasehibrida.