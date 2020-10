Colégio Perfil conecta a sala de aula com mundo através da excelência acadêmica 

A vocação por ensinar se desenvolve naturalmente em quem tem prazer por aprender e não há forma melhor para definir o Colégio Perfil do que “uma escola aprendente”. O termo nada mais é do que um neologismo para definir o aprimoramento contínuo das práticas pedagógicas da instituição, que buscam transmitir aos alunos a capacidade do amor por aprender e desenvolver novas habilidades que vão auxiliar na escolha do caminho que será trilhado pela vida.

A educação do Grupo Perfil de Educação propõe “mão na massa” para conectar a sala de aula e o significado através de um projeto de excelência acadêmica. Em todas as interações, os educadores são estimulados a expandir os limites da sala de aula, fazendo com que seu conteúdo tenha relevância durante toda a vida do aluno, em um processo de formação completa.

“Nos últimos anos, tivemos uma parceria com a TETO de forma que os alunos participaram desse processo de planejamento e edificação de moradias populares para pessoas carentes e aplicaram seus conhecimentos acadêmicos em prol de um objetivo de grande responsabilidade social, e esse é o legado que queremos propor”, afirma a diretora pedagógica do Colégio Perfil, Zeila Soledade.

“Transformar o mundo é uma missão que se pratica todos os dias e não há melhor forma de permitir essa experiência através da interação” _Zeila Soledade, diretora pedagógica do Colégio Perfil

O leque de opções esportivas do Perfil é amplo

Vitórias para não esquecer

O esporte integra e traz valores práticos como poucas experiências são capazes de ofertar. É por isso que dentro de cada pequeno atleta do Grupo Perfil de Educação existe um cidadão consciente da importância do trabalho em equipe, respeito e cooperação em prol de um objetivo comum.

O leque de opções esportivas do Perfil é amplo, ginástica rítmica, futsal, vôlei, basquete e dança estão entre as principais modalidade. Mas muito além do benefício físico e das medalhas, a prática esportiva proporciona aos alunos o desenvolvimento de habilidades cognitivas, psicomotoras, físicas, mentais e socioemocionais.

“Nossos atletas passam pelo melhor laboratório de experiências nessa dimensão, aprendendo a pensar antes agir e reagir, a ter resiliência nas derrotas, a disciplina e determinação para atingir metas, a capacidade de solução de problemas sob pressão, muitas vezes em muito curto espaço de tempo”, define o coordenador de Esportes, Marcio Krauss.

“Nossos atletas aprendem a trabalhar em equipe, pois até mesmo nos esportes individuais, o atleta representa o trabalho de várias outras pessoas”_ Marcio Krauss, coordenador de Esportes

A pedagoga Marília Caldas foi aluna e hoje trabalha no Perfil

Fomos Perfil, somos Perfil

O propósito que move o Perfil é a formação de seres humanos conscientes das suas responsabilidades com o mundo ao redor e, às vezes, é possível contar com a ajuda daqueles que um dia foram educandos. Assim é a história da pedagoga Marília Caldas, que estudou no colégio do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio e depois de cursar a graduação em Pedagogia teve a oportunidade de retornar para o Perfil para devolver aos mais novos tudo aquilo que um dia ela aprendeu por lá.

“Eu e meus irmãos chegamos no Perfil por uma decisão dos nossos pais em proporcionar uma educação mais humana para nós, e como já tínhamos estudado em outras escolas com propostas pedagógicas mais tradicionais, foi um choque ter contato com aquele tratamento tão pessoal com cada professor e cada funcionário. As pessoas nos acolheram, sabiam nossos nomes, conheciam nossa família, isso nos fazia ter um sentimento que éramos especiais”, relata Marília.

“Hoje, para mim é uma honra trabalhar aqui e poder praticar essa filosofia com a qual fui criada, pois apesar da educação ser uma responsabilidade da família, a escola também tem um papel muito importante nisso. E por mais que o tempo passe, a tecnologia avance e mesmo a forma de pensar a educação mude, o acolhimento e o afeto com o qual se faz educação aqui, não muda”, complementa a pedagoga.

Ambiente positivo

Por outro lado, aqueles que hoje vivem a experiência de ser Perfil têm o encanto de conviver em um ambiente socioemocional positivo que os permite desempenhar ao máximo as suas potencialidades, como no caso do aluno Mateus Augusto, 17 anos. Atualmente cursando o segundo ano do ensino médio, o estudante teve no Perfil sua primeira e única escola e lá descobriu o amor pela tecnologia.

Recentemente, o jovem teve a oportunidade de representar a região Nordeste durante o Território Digital - 1° Encontro Nacional de Cidadania Digital Foreducation EdTech, iniciativa do sistema Google For Education. “Sempre me encantei com a característica de acolhimento e cuidado socioemocional, que não vejo em outros colégios, e deveria ser uma preocupação fundamental de qualquer escola. Poder fazer parte de um ambiente assim e desenvolver minhas habilidades torna todo processo mais fácil”, acredita o estudante do 2º ano do Perfil, Mateus Augusto.

O jovem relata que durante o Território Digital, teve uma experiência que vai levar para toda vida: “a confiança que tive do meu diretor para representar a escola foi sensacional. Hoje tenho a oportunidade de usar todas as ferramentas de tecnologia e me apaixonei por isso, e certamente as experiências na escola me ajudaram o caminho que já sei que quero seguir”, revela.

Perfil de pais

Ser uma mãe ou um pai Perfil é sentir que a família cresceu, uma vez que o processo de educação passa a ser compartilhado. A engenheira e empresária Luciana Almeida, que tem dois filhos matriculados na escola, Gustavo, no 7º ano do ensino fundamental 2, e Lucas, do 5º ano do ensino fundamental 1, imagina como teria sido sua vida se no seu tempo tivesse acesso às ferramentas que os filhos hoje têm.

“A relação entre a família e a escola é muito próxima no contato, o que nos dá uma tranquilidade e segurança em relação a um ponto tão importante que é a formação educacional dos nossos filhos. Essa preocupação humana é um diferencial incrível. Chego mesmo a pensar como seria se eles já tivessem começado a vida educacional no Perfil, pois eles vieram de uma escola mais tradicional e conteúdista, e desde que começaram, sentiram a diferença nesse cuidado emocional e no contato tão próximo”, relata Luciana.

Ecossistema socioemocional seguro

Um ser humano socioemocionalmente seguro e saudável é capaz de solucionar os mais diversos problemas e desafios propostos pela vida. É com isso em mente que o Grupo Perfil de Educação quer criar um ambiente que integre professores, colaboradores e a família treinados afetivamente, em torno do aluno, e assim proporcionar um campo fértil para o desenvolvimento pleno.

É esse objetivo que baliza a criação de um núcleo socioemocional, que será dirigido pela coordenadora socioemocional, Fabiana Maynart. O start desse projeto foi um comportamento curioso durante a pandemia: os pais se juntavam aos alunos para acompanhar aulas de Desenvolvimento Socioemocional, disciplina presente na grade curricular do Grupo Perfil de Educação. “Eram aulas direcionadas aos jovens, mas que traziam uma linguagem adequada também para os pais, pois as mensagens são universais”, afirma.

O Perfil sempre teve essa característica afetiva, mas o fortalecimento contínuo desse aspecto dentro do planejamento pedagógico partiu do momento em que a escola percebeu que só a inteligência cognitiva não seria suficiente para auxiliar a construção de um caminho de sucesso e realização pessoal para os estudantes.

Fabiana relata que segundo dados da OMS, 300 milhões de pessoas acabam desenvolvendo psicopatologias, a exemplo da depressão, em decorrência da incapacidade de lidar com as próprias emoções em momento de adversidade.

“Assim buscamos treinar e desenvolver as ‘soft skills’ dos alunos, a exemplo de habilidades como colaboração, comunicação, criatividade, planejamento, organização gestão do tempo, resiliência, flexibilidade, afinal já existem pesquisas no campo da educação que apontam que estamos criando os nossos jovens para desempenhar funções que ainda nem existem. Por isso é importante estar sempre atento às capacidades que a atualidade demanda, e elas passam pela inteligência socioemocional”, conclui.

“O desenvolvimento de outras inteligências sem o equilíbrio emocional, resulta em infelicidade, frustração e reação com uma série de comportamentos compensatórios”_Fabiana Maynart, coordenadora socioemocional

Nos espaços temáticos, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver uma série de projetos

Natureza na raiz da educação

O contato com a natureza tem a capacidade de gerar conexões saudáveis e aumentar a sensação de bem-estar, calma e alegria. Pensando nisso, o Perfil criou ambientes propícios para os alunos aplicarem o conhecimento de sala de aula em atividades práticas. Nos espaços temáticos, como o pomar e os hortos, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver uma série de projetos.

“Sou apaixonada pela natureza e vejo nessa interação uma oportunidade para que eles desenvolvam a prática dos mais variados conteúdos, desde ciências naturais a matemática entre outras possibilidades. Esses espaços têm crescido cada vez mais e temos pensado em propor projetos dentro do contexto de responsabilidade social que engajem também nossa comunidade do entorno, aqui em Lauro de Freitas”, planeja Paloma Abdon.



