Colégios Salesianos promovem momento literário com escritora Renata Fernandes

Os Colégios Salesianos Bahia promovem o ‘Momento Literário’ com a escritora Renata Fernandes nas lojas da rede de escolas localizadas nos Shoppings Bela Vista e Paralela. O evento gratuito acontece neste sábado (23), às 17h, e no domingo (24), às 16h. No encontro com a autora, haverá contação de história, dinâmica criativa e interação com o público.

Renata Fernandes é escritora, publicitária, jornalista e designer gráfica. A paulistana, radicada na Bahia há mais de 30 anos, começou a lançar livros infantis no final de 2014. No evento, apresentará dois de seus títulos: “A Lagartixa com Cara de Salsicha” e “Uma Ideia Amalucada”, ambos publicados pela Editora Letra A, criada para lançar seus livros.

“O Momento Literário é uma atividade cultural que objetiva aproximar as crianças ao universo da literatura infanto-juvenil e estimular o hábito da leitura através do encontro com o escritor”, comenta Lorena Santana, Bibliotecária e Documentalista dos Colégios Salesianos Bahia e uma das responsáveis pela programação. “Além de todo o currículo, Renata Fernandes é uma escritora baiana e convidá-la é também fomentar a criação literária no nosso território, valorizando a nossa regionalidade.”

Música para todo mundo

No sábado, a programação da loja no Shopping Bela Vista contará com um pocket show de Átila, ex-aluno do Colégio Salesiano do Salvador. O jovem artista soteropolitano é estudante, compositor e cantor. Tem estilo musical poético cantado em voz suave, onde passeia entre MPB, pop rock e música baiana. Em setembro de 2019, lançou seu primeiro single "Meu Talvez", que alcançou mais de 50 mil streams nas plataformas digitais em 2020.

As lojas, que funcionam no horário dos shoppings, contam com atividades para o público infanto-juvenil todos os dias da semana. Neste final de semana, por exemplo, acontece distribuição de pipoca e algodão doce e, ainda, atividades lúdicas com personagens para a diversão da criançada.

Confira a programação completa:

Loja no Shopping Bela Vista

· 23/10, 17h

Momento Literário com o livro “Uma Ideia Amalucada” de Renata Fernandes.

Resumo: Prepare-se para a ideia amalucada de Valentina, uma menina muito criativa, que vai passar um dia inteirinho realizando coisas que começam somente com a letra A. Uma aventura que, além de mexer com a imaginação, vai estimular as crianças que estão começando ou se firmando no processo de alfabetização a ampliarem o vocabulário, além de despertar a curiosidade de brincarem também com outras letras, transformando o aprendizado em uma valorosa diversão.

· 23/10, 18h

Pocket show com Átila

Biografia: Jovem artista soteropolitano é estudante, compositor e cantor. Tem estilo musical poético cantado em voz suave, onde passeia entre MPB, pop rock e música baiana. Em setembro de 2019, lançou seu primeiro single "Meu Talvez", que em 2020 alcançou mais de 50 mil streams nas plataformas digitais.



Loja no Shopping Paralela

· 24/10, 16h

Momento Literário com o livro “A Lagartixa com Cara de Salsicha” de Renata Fernandes.

Resumo: Em uma manhã comum a pequena Lara acordou com uma inesperada surpresa. Ao acordar, os objetos de todo dia e até uma lagartixa que via de vez em quando na parede do seu quarto, começaram a se transformar bem diante dos seus olhos. Seria verdade ou só imaginação da idade? Uma divertida história para abrir o apetite da criançada para o mundo mágico da imaginação.