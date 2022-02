Colisão entre bicicleta e caminhão deixa 1 jovem morto e dois feridos em Itabuna

Um caminhão guincho atingiu três jovens em uma bicicleta, na BR-101, em Itabuna, no sul da Bahia, na última quinta-feira (17). Acidente que levou um dos jovens a óbito e outros dois feridos em situação estável após a colisão acontecer, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No momento do acidente, os três jovens estariam em cima de uma mesma bicicleta. Segundo informações divulgadas pelo G1, William de Jesus, 15 anos, foi o adolescente que acabou morto no acidente. Já os outros dois foram encaminhados para o hospital.

Um jovem ficou morto no acidente (Foto: Reprodução/TV Santa Cruz)

Uma das vítimas chegou a passar por cirurgia no Hospital Manoel Novaes e está fora de perigo. O outro jovem que estava na bicicleta foi encaminhado para o Hospital de Base de Itabuna, mas não teve mais detalhes sobre seu estado de saúde divulgados.

Na hora da batida, o caminhoneiro prestou socorro imediatamente aos três feridos e foi encaminhado à delegacia.