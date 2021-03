Colisão entre carro com 27 pessoas e caminhão deixa 15 mortos nos EUA

Pelo menos 15 pessoas morreram em um acidente ocorrido nesta terça-feira (2) em uma estrada da Califórnia, nos Estados Unidos. Um veículo utilitário — que carregava cerca de 27 pessoas — colidiu com um caminhão de carga carregado de cascalho.

De acordo com o médico Adolphe Edward, diretor do Hospital Regional de El Centro, cidade em que aconteceu o acidente, 14 pessoas morreram no local da colisão. Uma outra pessoa chegou a ser socorrida e foi levada ao centro médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Seis feridos foram encaminhados para o Hospital Regional, enquanto outras duas foram levadas para outro hospital da região. Edward ainda afirmou que acredita que as pessoas dentro do veículo possivelmente seriam imigrantes ilegais.

A polícia do condado de Imperial County informou através de nota que investiga as causas e circunstâncias do acidente.