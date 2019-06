Colômbia vai enfrentar o Paraguai na Fonte Nova com reservas

A Colômbia deve jogar com uma equipe cheia de reservas no duelo em Salvador, no domingo (23), às 16h, com o Paraguai. Será a quarta e penúltima partida da Copa América 2019 na Fonte Nova.

Depois de vencer o Catar por 1x0 na última quarta-feira (19), no Morumbi, a seleção 'tricolor' garantiu o primeiro lugar no Grupo B, com seis pontos, e também a vaga nas quartas de final.

Por já ter garantido vaga na próxima fase, o técnico Carlos Queiroz pretende poupar seus principais jogadores diante do Paraguai: "Minha ideia é sempre sair com a melhor equipe, mas também há a intenção de rodar jogadores. Eles merecem um descanso e é por isso que estamos aqui".

Queiroz não divulgou quais serão os atletas poupados: "Vamos primeiro fazer algumas contas, um levantamento do cansaço dos jogadores. Foram dois jogos muito difíceis, algumas lesões, isso vai definir quem vai para o terceiro jogo".

Contra o Catar o técnico já havia poupado o centroavante Falcao García, veterano de 33 anos que só entrou no segundo tempo. É provável que diante do Paraguai ele sequer entre em campo, assim como os meias James Rodríguez e Juan Cuadrado.

Nas quartas de final a Colômbia enfrentará o segundo colocado do Grupo C. Por enquanto a disputa está entre Chile e Uruguai. Esta partida está marcada para o dia 28 de junho, às 20h, na Arena Corinthians.