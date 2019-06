Colombiano é esfaqueado durante assalto na Barra

Um colombiano identificado como Camilo Dias, 26 anos, foi esfaqueado no braço ao tentar se livrar de um assalto, na madrugada desta segunda-feira (24), no bairro da Barra, em Salvador . Ferido no braço direito, o turista foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado.

Conforme apurou o CORREIO, Camilo chegou ao local consciente e contou aos policiais o que havia ocorrido. De acordo com o boletim de ocorrência, que não informa o local exato onde ocorreu o assalto, um bandido armado com uma faca conseguiu fugir com o celular e passaporte do turista, que estava sozinho no momento do crime, por volta da meia-noite. O caso foi registrado na 14ª Delegacia (Barra).

O colombiano Ivan Denian, 30 anos, também foi esfaqueado durante um assalto no Centro Histórico na noite do dia 15 de junho. Ele foi atingido nas costas e foi internado no Hospital Geral do Estado (HGE). O crime foi cometido por dois homens ainda não identificados.

Após a partida entre Argentina e Colombina, na Arena Fonte Nova, pela Copa América, Denian retornava ao hotel, quando foi abordado pelos bandidos da Ladeira da Praça, próximo ao Corpo de Bombeiros. De acordo com informações da polícia, o torcedor foi esfaqueado ao reagir ao assalto.