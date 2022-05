Colorista da Marvel, designer cearense Dijjo Lima morre aos 34 anos

Conhecido por colaborar nos quadrinhos da Marvel, o colorista e designer gráfico cearense Dijjo Lima morreu aos 34 anos. A informação foi compartilhada pela esposa do artista, Leila Lima, que postou nas redes sociais uma homenagem a Dijjo. Ele teve um mal súbito no domingo, 15, e acabou tendo uma parada cardíaca. O velório de Dijjo está sendo realizado nesta segunda-feira, até às 15 horas, na Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, no Maracanaú.

"Um artista talentoso que nos deixa! Estava vivendo um momento tão bom em sua carreira, conquistando tantas vitórias. Que perda, que tristeza!", lamentou o quadrinista brasileiro Luke Ross.

O ilustrador Mike Deodato Jr. também homenageou o colega. "Acabei de saber que esse grande colorista e professor faleceu. Minhas condolências à sua família, amigos e alunos".

Na última semana, Dijjo havia escrito postagem celebrando o fato de duas das obras coloridas por ele estarem entre as 50 HQs mais vendidas no mês de abril deste ano.

Mais conhecido como Dijjo Lima, o cearense Diego do Nascimento Lima participou da produção de mais de 100 quadrinhos de editoras como Marvel e Dynamite Entertainment. No currículo, o colorista tem títulos como "O Espetacular Homem-Aranha", "Carnificina" e "Wolverine".