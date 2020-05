Com 13.140 novos casos de covid-19, Brasil é o 3º país mais afetado pela doença

O Brasil subiu para a terceira colocação no ranking dos países que mais confirmaram casos do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados pelo Ministério da Saúde 13.140 diagnósticos da covid-19, o que fez o total de infectados ir a 254.220 nesta segunda-feira (18). O número superou a quantidade de contaminados do Reino Unido, que está em 246.406, segundo o governo britânico.

De acordo com o ranking da universidade norte-americana Johns Hopkins, apenas Rússia (290.678) e Estados Unidos (1.504.386) tiveram mais notificações do coronavírus que o Brasil. Na semana passada, o país já havia ultrapassado a Itália e a Espanha.

Ao todo, segundo o Ministério da Saúde, há 16.792 mortes em decorrência da covid-19, das quais 674 foram registradas nas últimas 24 horas. Porém, de acordo com a pasta, a maioria das fatalidades aconteceu em outros dias. Nos últimos três, por exemplo, foram 188 falecimentos. Há ainda 2.277 óbitos em investigação.

Por outro lado, o Brasil superou a marca de 100 mil recuperados da doença: já são 100.459 pessoas, o que representa 39,5% do total de casos confirmados até o momento. Outros 136.969 pacientes estão sendo acompanhados por profissionais (53,9%).

São Paulo continua sendo o estado com a maior quantidade de notificações: 163.066 casos e 4.823 mortes até o momento. Já o Rio de Janeiro passou o Ceará e voltou a ser o segundo da lista, com 26.665 diagnósticos e 2.852 mortes.

Entre os infectados o terceiro colocado é o Ceará (26.363), seguido do Amazonas (20.913) e Pernambuco (20.094). Em relação às fatalidades, a ordem muda: Ceará (1.748), Pernambuco (1.640) e Amazonas (1.433).