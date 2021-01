Com 39 prefeitos, Democratas governa 30% da população da Bahia

O Democratas governa atualmente cerca de 30% da população da Bahia desde sexta-feira (1º) quando os prefeitos tomaram posse para o mandato que vai até 2024. Com a eleição de 39 gestores municipais no pleito de 2020, o partido administra o maior percentual de baianos entre todas as legendas. A legenda, presidida nacionalmente por ACM Neto, elegeu dez prefeitos entre os 30 maiores colégios eleitorais do estado, entre eles o de Salvador, Bruno Reis, eleito com o maior percentual de votos do país levando em consideração as capitais, com quase 65%.

A sigla ainda teve o maior número de votos para prefeitos em toda a Bahia nas eleições deste ano, com cerca de 1,5 milhão de sufrágios, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e superou partidos como o PT, legenda do governador Rui Costa, que teve em torno de 1,1 milhão de votos.

O deputado federal Paulo Azi, presidente estadual do Democratas, destaca que o resultado da sigla demonstra o reconhecimento do modelo de gestão da legenda, tendo na administração de ACM Neto em Salvador uma referência para o estado e para o país.

“O partido se preparou e apresentou, por um lado, quadros competentes e capacitados nesta eleição e, por outro, nomes já testados e aprovados por suas respectivas populações. O resultado é que, a partir de hoje, vamos governar quase um terço da população do estado. Os prefeitos democratas vão mostrar o modelo de gestão do partido focado em melhorar a vida das pessoas, qualificando os serviços públicos, gerando emprego e renda e levando desenvolvimento para suas cidades”, enfatizou.

Azi pontua, ainda, que os partidos de oposição no estado vão governar mais de 70% do eleitorado dos 50 maiores colégios eleitorais da Bahia. “Hoje se inicia um novo momento na Bahia, uma sinalização muito clara da mudança que os baianos querem. Assim como o resultado do Democratas, o desempenho dos partidos de oposição foi bastante expressivo. É uma demonstração muito clara de que as pessoas cansaram dos governos do PT e querem uma nova forma de fazer gestão, tendo como norte a administração de ACM Neto em Salvador, que, sem dúvidas, é uma referência para os prefeitos do nosso grupo político”, afirmou.