Com 55 filhos, Flordelis não recebeu visita de nenhum parente na cadeia

Os primeiros 30 dias de Flordelis na prisão foram calmos, informa o jornal Extra. A advogada Janira Rocha conta que a pastora está em uma cela voltada para pessoas com comorbidade, visto que a evangélica recupera-se de sequelas causadas por um AVC.

Flordelis está na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. A ex-deputada federal aguarda o julgamento de um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio no qual pede a revogação de sua prisão preventiva.

Ainda segundo Janira informou ao Extra, Flordelis passa a maior parte do tempo na biblioteca, onde faz a leitura de livros religiosos e de Ciência Política, graduação que fazia antes de ser presa. Ela também participa de pequenos cultos dentro da cadeia, junto com outras presas. A pastora faz apenas orações com as outras internas, sem conduzir qualquer cerimônia.

No entanto, a advogada revela que outras detentas estão pedindo para que Flordelis assuma esse papel de líder espiritual.

De acordo com a advogada, Flordelis não recebeu visita de nenhum de seus familiares, apesar de ter 55 filhos. Quatro pessoas deram entrada com pedidos para se cadastrarem como visitantes, mas dois tiveram solicitação negada por possuírem apenas vínculo afetivo com a pastora. Outros dois ainda não tiveram respostas sobre os requerimentos.