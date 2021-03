Com 60 mil novas doses, Salvador inicia vacinação para idosos com 66 anos ou mais

A chegada de uma nova remessa de vacinas à Bahia vai permitir que Salvador amplie o público a ser imunizado. Segundo o prefeito Bruno Reis, cerca de 60 mil doses devem ficar na capital.

"A chegada de novas doses vai permitir que amanhã gente inicie a vacinação dos idosos com 67 anos, uma parte pela manhã e outra pela tarde, e, no domingo, vacinar as pessoas cima dos 66 anos", disse o prefeito, durante entrevista à TV Bahia, nesta sexta-feira (26).

Nesta sexta, são imunizados idosos com 68 anos ou mais. O atendimento para pessoas com idade igual ou superior a 68 anos nascidas entre 26/03/1952 e setembro de 1952, será das 08h às 12h; e para as pessoas com idade igual ou superior a 68 nascidas entre outubro de 1952 e 26/03/1953, será das 13h às 16h.

Chegada de vacinas

Mais 347 mil doses de vacina contra a covid-19 chegarão à Bahia nesta sexta-feira (26). O voo comercial trazendo a nova remessa tem previsão de pouso no aeroporto de Salvador por volta das 10h. Do total de doses, 141 mil foram produzidas pela Fiocruz e 206 mil pelo Butantan. Com esta carga, a Bahia totalizará 2.039.947 doses de imunizantes recebidos desde o dia 18 de janeiro, quando chegou a primeira remessa.

As vacinas serão enviadas para o interior da Bahia em aeronaves do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador (CMG), após a organização das doses feita pela equipe da coordenação de imunização do estado. Elas serão encaminhadas para as centrais regionais no interior da Bahia e depois despachadas para os municípios.