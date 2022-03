Com 91% dos votos, Laís é a nona eliminada do BBB2

Laís é a nona eliminada do Big Brother Brasil 22. Com 91,25% dos votos do público, a ex-sister entra para a lista dos 10 participantes com maior rejeição na história do programa. Laís disputava a permanência na casa com Douglas Silva (4,48%) e Eliezer (4,27%).

Na despedida, Laís recebeu abraços dos confinados e, por último, falou com Arthur. "Aqui é só um jogo", disse a ex-sister com um abraço. O brother responde que fora da casa os dois conversam e ela completa: "Lá fora quero conhecer o Arthur. Combinado! Desculpa qualquer coisa".

Laís foi ao paredão indicada pelo líder, Arthur. "Vou ser bem óbvio, então vou indicar a Laís. Tem algumas semanas que ela me escolhe no Jogo da Discórdia e ela sempre cria histórias sobre mim ou distorce histórias com argumentos rasos, equivocados, sem embasamento nenhum", explicou. No contragolpe, Laís escolheu Douglas. "Se tivesse como puxar o Líder, seria ele, mas por estratégia, será o DG", justificou a sister.

Eliezer foi o mais votado pela casa. Gustavo foi emparedado na dinâmica com os ex-BBBs, mas acabou se salvando na prova bate e volta.

Mais rejeitados

Com os 91,24%, Laís agora ocupa a 7ª posição no ranking dos BBBs mais rejeitados pelo público em um paredão na historia do Big Brother Brasil. A sétima posição era ocupada por Ana Paula, a bruxinha do BBB18. Na época, ela saiu da casa com 89,85% ao enfrentar Ana Clara/Airton e Paula. A entrada de Laís tira do ranking Victor Hugo do BBB 20, que ocupava a 10ª posição com 85,22% dos votos. Veja ranking atualizado:

1 – Karol Conká – BBB 21 - 99,17%

2 – Nego Di – BBB 21 - 98,76%

3 – Viih Tube – BBB 21 - 96,69%

4 – Patrícia – BBB 18 - 94,26%

5 – Nayara – BBB 18 - 92,69%

6 – Projota – BBB 21 - 91,89%

7 - Laís - BBB 22 - 91,25%

8 – Ana Paula – BBB 18 - 89,85%

9 – Larissa – BBB 22 - 88,59%

10 – Bárbara – BBB 22 - 86,02%