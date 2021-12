Com a corda no pescoço, Bahia encara Atlético-MG, que tenta ser campeão

A Fonte Nova vai ser palco de mais uma decisão em 2021. Hoje, Bahia e Atlético-MG se enfrentam, às 18h, em jogo atrasado da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e que vale muito para os dois times.

Em polos opostos da tabela de classificação, um triunfo hoje tem fundamental importância tanto para os mineiros quantos para os tricolores. Para o Galo, conquistar os três pontos em Salvador significará a conquista, com duas rodadas de antecedência, do título de campeão brasileiro que não comemora há 50 anos. O alvinegro tem 78 pontos e, caso chegue aos 81, não poderá mais ser ultrapassado pelo Flamengo, vice-líder com 70 pontos.

Já o Bahia entra em campo com a responsabilidade de vencer para sair da zona de rebaixamento. O Esquadrão voltou ao Z4 após o Juventude vencer o Red Bull Bragantino na terça-feira. Com 40 pontos e na 17ª colocação, a distância para o Athletico Paranaense, primeiro fora da zona, é de dois pontos. Por isso, o time baiano não pode nem pensar em perder para o líder do campeonato.

Diante de todo o contexto, já deu para perceber que o Bahia não terá vida fácil. Dos 35 jogos que fez até aqui no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG perdeu só cinco. A boa notícia para o tricolor é de que, destas cinco derrotas, quatro foram como visitante, contra Ceará, Santos, Atlético Goianiense e Flamengo.

Por sinal, o Bahia já teve o gostinho de bater o Atlético-MG este ano. Pela Copa do Brasil, o Esquadrão levou a melhor no jogo de volta das oitavas de final e venceu por 2x1 no Joia da Princesa, em Feira de Santana. O resultado, no entanto, não foi suficiente para evitar a eliminação, já que o tricolor havia levado 2x0 na partida de ida, no Mineirão, em Belo Horizonte. O Galo está na final da competição mata-mata contra o Athletico-PR e vai disputar a taça nos dias 12 e 15.

Agora, a missão do Bahia é evitar o título atleticano, pelo menos nesta rodada. “Independente da situação do Atlético, é um jogo fundamental para a gente e temos que pensar só no nosso trabalho e no nosso time. Já tivemos duas oportunidades de enfrentá-los esse ano, tivemos o triunfo na Copa do Brasil, mas não a classificação. Então, conhecemos bem o Atlético Mineiro, acho que todo mundo conhece. Vai ser um jogo difícil, mas de igual para igual onde as duas equipes vão em busca do triunfo”, disse o goleiro Danilo Fernandes, que jogou a partida de ida pela Copa do Brasil. Na época, o Bahia era treinado por Dado Cavalcanti.

Com apenas um treino antes da partida de hoje, o técnico Guto Ferreira tem desfalque para montar a equipe. Expulso na derrota para o Atlético-GO, Juninho Capixaba cumpre suspensão. Rossi é o mais cotado para ficar com a vaga ao lado de Gilberto e Raí Nascimento. O trio foi titular na vitória por 3x1 sobre o Grêmio, na sexta-feira passada, a última do time.

Na defesa, o zagueiro Luiz Otávio treinou ontem e pode reassumir a posição ao lado de Conti. Ele ficou fora dos últimos dois jogos, primeiro por causa de um corte na cabeça sofrido durante o empate em 0x0 com o Cuiabá e depois por uma dor no joelho.

Se não houver surpresa, o Bahia vai a campo com Danilo Fernandes, Nino, Conti, Luiz Gustavo e Matheus Bahia; Patrick, Daniel (Rodriguinho) e Mugni; Rossi, Gilberto e Raí.

Atlético

Cada vez mais perto de confirmar o bicampeonato brasileiro depois de 50 anos, o Atlético-MG também tem desfalques. O técnico Cuca não tem à disposição os volantes Jair e Allan nem o centroavante Diego Costa, suspensos. Já o zagueiro Réver segue lesionado. Mesmo assim, o alvinegro conta com um elenco estrelado para suprir as ausências.

No meio-campo, a tendência é que o argentino Nacho Fernández volte a ser titular. Outro que inicia a partida é o volante Tchê Tchê. No ataque, Vargas e Sasha disputam a vaga de Diego Costa.

Ontem, o Atlético fez um treino fechado antes do embarque para Salvador e Cuca não deu pistas sobre a equipe que vai começar o jogo. Hulk, artilheiro do Brasileirão com 17 gols, está confirmado.