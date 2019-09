Com a mulher, Moro visita Bolsonaro em hospital de São Paulo

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, visitou neste domingo (15) o presidente Jair Bolsonaro, que está há sete dias se recuperando de uma cirurgia no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Moro foi acompanhado pela esposa, Rosângela, e passou cerca de 20 minutos com o presidente. Ele não foi visto entrando e não falou com a imprensa ao sair. Depois, postou no Twitter uma foto em que aparece com a mulher, Bolsonaro e a primeira-dama, Michele Bolsonaro. "Conversa agradável. Presidente recupera-se muito bem. O homem é forte", escreveu.

Visita ao Sr. Presidente e à Sra. Primeira-dama. Conversa agradável. Presidente recupera-se muito bem. O homem é forte. pic.twitter.com/LeGT5McHv3 — Sergio Moro (@SF_Moro) September 15, 2019

Recuperação

Bolsonaro segue internado, em recuperação. Neste domingo, ele tomou café com chá, gelatina e creme de frutas - desde a sexta, estava apenas em dieta líquida, o que mudou hoje. De tarde, caminhou pelos corredores e assistiu à partida entre Corinthians e Fluminense, vencida pelos cariocas.

Esta foi a quarta operação desde a facada sofrida por ele durante a campanha eleitoral de 2018. Desta vez, o objetivo era corrigir uma hérnia no intestino.

Por conta da operação, desde domingo o vice-presidente Hamilton Mourão ocupa a Presidência de maneira interina. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros, os exames do presidente estão normais e, assim que ele tiver a dieta baseada apenas em alimentos, poderá ter alta médica.

"Hoje [domingo], a nutrição parenteral será reduzida. No final da tarde, o médico vai analisar se pode passar pra dieta pastosa. Passando para pastosa e tirando a nutrição parenteral, o presidente pode ter alta", explicou Rêgo Barros.

“Os médicos saíram do quarto do presidente vivamente impressionados com a recuperação do presidente, como ele vem recebendo bem essa modificação de ingestão calórica e o passo, a ultrapassagem dessa fase de cremosa para pastosa definirá, junto com outros parâmetros também, a saída do nosso presidente aqui do hospital. Estamos, enfim, bastante satisfeitos com a evolução do presidente, esperamos que ele no prazo mais próximo possível nós tenhamos a saída”, diz.