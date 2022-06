Com abertura do Trio Nordestino, Forrozinho do Bailinho acontece na Calçada

O Forrozinho do Bailinho chega no sábado (18) ao Pátio de São Joaquim, na Calçada, a partir das 18h. Os ingressos estão à venda pelo Sympla, com ingressos a partir de R$ 50 (na compra de quatro unidades).

A abertura será do tradicional Trio Nordestino, que deve tocar sucessos como “Procurando Tu”, “Neném Mulher”, “Chupando Gelo” e “Chinelo de Rosinha”.

(Foto: Divulgação)

“Dividir o palco com o Trio Nordestino é uma grande emoção. São 64 anos de tradição passando de pai pra filho as raízes da autêntica música nordestina, que faz deles um dos maiores nomes do forró no mundo. Não existe São João de verdade sem Trio Nordestino, será um encontro lindo”, comenta Thiago Trad, músico do Bailinho, que se apresenta em seguida.

Cenário do evento, o Pátio de São Joaquim é ambiente perfeito para quadrilhas, brincadeiras típicas e dançar coladinho.

Serviço

O quê: Forrozinho do Bailinho e Trio Nordestino

Onde: Pátio São Joaquim (Av. Jequitaia, 375 - Calçada)

Quando: 18 de junho (sábado), a partir das 18h

Ingressos: R$ 60 (individual) | R$ 50 (casadão com 4 ingressos / valor por unidade)

