Com Alan Santos, Vitória treina focado no Figueirense

Poupado de parte do treinamento do dia anterior por apresentar desgaste físico, o capitão Alan Santos participou normalmente das atividades na Toca do Leão nesta quinta-feira (25), quando o elenco do Vitória deu continuidade aos preparativos para o jogo das 17h de domingo (28), contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, válido pela segunda rodada do quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro.

Com o treino fechado à imprensa, o técnico João Burse fez um trabalho tático. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o comandante fez algumas experiências no time, corrigiu jogadas e organizou situações que pretende utilizar no jogo.

Na atividade de quarta-feira (24), ele já havia testado o meia-atacante Gabriel Honório no lugar do atacante Luidy. O técnico também tem a opção de promover o retorno de Guilherme Lazaroni à lateral esquerda. O jogador está recuperado de contusão e essa semana voltou a treinar com o grupo. No entanto, Sánchez, que o substituiu nas últimas duas partidas, pode ser mantido entre os titulares.

O elenco do Vitória volta a treinar na Toca do Leão na manhã de sexta-feira (26). Será a última atividade em Salvador, já que a delegação viaja à tarde para Florianópolis. A preparação será encerrada no sábado (27), já na capital catarinense.