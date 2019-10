Com alerta sobre manchas de óleos, Inema divulga praias impróprias

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou nesta sexta-feira (18) seu boletim de balenabilidade, levantamento semanal que aponta a qualidade das águas usadas pelos banhistas.

A praia é considerada imprópria para banho quando a densidade de E. Coli, bactéria abundante em fezes humanas e de animais, é superior a 800 UFC/100 ml em duas ou mais amostras ou o valor obtido na última amostragem for superior a 2000UFC/100ml. A amostragem é feita, preferencialmente, no dia de maior afluência do público às praias.

Mesmo com baixa densidade de bactérias fecais, uma praia pode ser considerada imprópria quando acontecem outras circunstâncias, inclusive derramento de óleo.

Por conta da presença das manchas de óleo que chegaram à capital e RMS, mesmo com ações de limpeza, a orientação é cuidado para os banhistas. Eles devem evitar as praias atingidas e não devem tocar ou remover resíduos encontrados, acionando as autoridades competentes.

Veja a lista de praias impróprias:

Baía de Todos os Santos

Praias impróprias: Madre de Deus (em frente à Câmara Municipal de Madre de Deus e sob a ponte em Madre de Deus), Cabuçu (em frente as barracas), Conceição de Salinas (no meio da praia), Aratuba (acesso pela rua principal do povoado), Barra Grande (ao lado do Cais de Barra Grande), Amoreiras (em frente à Pousada de Amoreiras) Gameleira (em frente a Cruz da Gameleira).

Salvador

Praias impróprias: São Tomé de Paripe (em frente à casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia), Tubarão (em frente ao conjunto habitacional, próximo a antiga fábrica de cimento), Periperi (na saída de acesso a praia, após travessia da via férrea), Penha (situada em frente a barraca do Valença), Bogari (em frente ao Colégio da PM (antigo Colégio João Florêncio Gomes), Bonfim (ao lado da quadra de esportes, em frente a rampa de acesso a praia), Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família, em frente a ladeira que dá acesso a praia), Roma (Rua Prof. Roberto Correia, junto à descida de acesso a praia, fundo do Hospital São Jorge), Canta Galo (atrás das antigas instalações da FIB, Rua Agrário Menezes), Pituba (em frente a escada de acesso à praia, em frente a Portinox, na Rua Paraíba e atrás da Praça (antigo Clube Português)), Armação (em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa), Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas) e Patamares (em frente ao posto Salva Vidas Patamares, próximo ao Coliseu do Forró e ao Caranguejo de Sergipe).

Costa dos Coqueiros

Nenhuma praia imprópria para o banho;

Costa do Dendê

Praias impróprias: 4ª Praia de Morro de São Paulo (início da 4ª praia);

Costa do Cacau

Praias impróprias: Marciano (próximo ao Bar Litrão), Malhado (próximo a escultura da sereia), Avenida (próximo à lanchonete Subway) e Sul (em frente as barracas, acesso Km 0, em direção ao Aeroporto de Ilhéus);

Costa do Descobrimento

Nenhuma praia imprópria para o banho;

Costa da Baleia

Nenhuma praia imprópria para o banho.