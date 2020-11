Com aprovação recorde, ACM Neto foi decisivo para eleger sucessor

Grande parte do desempenho expressivo de Bruno Reis nas urnas se deve à gestão bem avaliada de ACM Neto e seu elevado índice de aprovação popular, o que fez do atual prefeito da capital baiana o mais forte cabo eleitoral do país nestas eleições. Questionado ontem à noite sobre como avaliava a confiança que os eleitores depositaram em sua indicação para a prefeitura, ACM Neto afirmou que tudo isso é resultado de muito trabalho e de um modelo de gestão, eficiente e que focou, dentre outras coisas, em resgatar a confiança dos moradores de Salvador no poder público municipal.

"Eu acredito que isso se deve ao trabalho que fizemos nos últimos oito anos. As pessoas lembram como era Salvador antes da gente assumir a prefeitura. A cidade estava arrasada, destruída, com a autoestima lá em baixo, de pires na mão. Nós transformamos Salvador, resgatamos a confiança dos soteropolitanos na prefeitura e o orgulho de viver nessa cidade. Deixamos um legado que foi muito além das obras: nós mudamos a vida das pessoas, atingimos o coração delas com inúmeras realizações e conquistas. E Bruno Reis, que está comigo desde que comecei na vida pública, fez parte de tudo isso", destacou.

O prefeito afirmou ainda que Bruno Reis foi incansável ao seu lado, e não apenas como secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, mas em todas as funções que desempenhou na prefeitura de Salvador nos últimos 8 anos, como secretário de Promoção Social e também como vice-prefeito.

"De modo que acredito que o resultado dessa eleição se deve a esses dois fatores: o trabalho que realizamos em Salvador, juntos, e o reconhecimento de que Bruno fez parte disso e está preparado para não só continuar o que começamos, mas avançar ainda mais, a fazer mais do que fizemos, a conquistar ainda mais pelos soteropolitanos", afirmou.

Eleito em 2012 e reeleito em 2016 com mais de 70% dos votos válidos, Neto conta hoje com 85% de aprovação da população de Salvador, conforme pesquisa Ibope, divulgada no mês passado. Para 73% dos eleitores, a gestão do democrata pode ser considerada boa ou ótima. 6% dos eleitores consideram a gestão ruim ou péssima. "Sa~o oito anos de trabalho, oito anos de desafios, oito anos tentando fazer o melhor que posso por Salvador. Eu sei que na~o fiz tudo, mas a nossa cidade passou por mudanc¸as profundas", diz.

Voto

O prefeito ACM Neto (DEM) votou, pouco após o meio-dia, na Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no Vale do Canela. O gestor estava acompanhado do candidato à prefeitura de Salvador Bruno Reis (DEM), da candidata a vice-prefeita, Ana Paula Matos (PDT), e de sua família.

Logo após o voto, ele comentou como foi a adaptação das votações aos protocolos sanitários por conta da pandemia do novo coronavírus. “Acho que as votações aconteceram de uma maneira muito tranquila. Tivemos todo o cuidado para pedir que nossos aliados e parceiros não nos acompanhassem. Tradicionalmente, aqui fica uma multidão. Dessa vez, cheguei só com a família, com Bruno, Ana Paula, tudo aconteceu bem”, afirmou o prefeito.

ACM Neto também ressaltou, durante a coletiva de imprensa realizada na faculdade, que, no geral, a campanha eleitoral deste ano, apesar de ter sido feita em plena pandemia do novo coronavírus, não apresentou muitos casos de desrespeito aos protocolos sanitários na capital baiana, tanto por parte dos candidatos quanto pela população.

“Acho que Salvador deu um bom exemplo de como foi possível fazer uma campanha livre, democrática, participativa, porém, sem aglomerações e sem o risco de que a votação se tornasse um vetor de ampliação do coronavírus”, avaliou o prefeito.

Transição

O prefeito ACM Neto (DEM) afirmou que espera iniciar a transição de governo já a partir desta segunda-feira. "Nossa expectativa é de uma vitória em primeiro turno. Estamos confiantes que Bruno Reis será eleito ainda hoje (ontem). Será o reconhecimento da cidade ao nosso trabalho de oito anos, e também à competência, capacidade e preparo que nosso candidato demonstrou ter ao longo da campanha. As pessoas estão convencidas disso", disse ACM Neto, que votou ao lado das filhas Lívia e Marcela e da noiva Mariana Barreto.

"Claro que só vamos comemorar a vitória após a confirmação do resultado as urnas. Mas a nossa expectativa é de vitória em primeiro turno em função das pesquisas e do que vimos nas ruas", acrescentou, antes do resultado que confirou seu prognóstico, durante a coletiva na área da Escola de Administração, onde o prefeito estava acompanhado também por um grupo de apoiadores.

Em função das medidas sanitárias, ACM Neto pediu que candidatos e lideranças não estivessem presentes durante a votação, como é de costume nessas ocasiões, e assim evitar aglomerações.

Futuro da cidade

Para o prefeito ACM Neto, o mais importante da campanha é que a população discutiu o presente e o futuro. "O cidadão não esquece como a cidade estava há oito anos. As pessoas sabem muito bem o que aconteceu depois que assumimos, e Bruno Reis fez parte dessa administração intensamente, como vice-prefeito e braço-direito. E não é fácil ser prefeito e, já deixando o cargo, ser recebido com respeito e carinho em qualquer um dos bairros da cidade. A minha gratidão ao povo de Salvador é enorme", concluiu o democrata.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier