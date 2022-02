Com aumento de casos de covid, Campus Party Brasil é adiada para julho de 2022

Prevista inicialmente para ser realizada em menos de duas semanas em São Paulo, a 14ª edição da Campus Party Brasil foi adiada. Agora, a experiência ocorrerá de 16 a 20 de julho. O anúncio foi feito pela organização do evento e o motivo para a alteração foi o crescimento do número de casos de síndromes gripais no País. De acordo com os organizadores, a “prioridade nesse momento é zelar pelo bem-estar e saúde de todos aqueles que participam direta ou indiretamente” do evento.

A Campus Party Brasil é a versão brasileira da Campus Party, festival que ocorre nas áreas de ciência, inovação, criatividade, entretenimento digital e empreendedorismo. Em 2021, ela ocorreu de forma virtual devido à pandemia, mas estava prevista para ocorrer presencialmente neste ano a partir do avanço da vacinação contra a Covid-19. Segundo Tonico Novaes, CEO do evento no Brasil, a expectativa é que a experiência seja realizada em um momento “mais controlado”:

“Decidimos, juntos com os nossos parceiros que apoiam a realização do evento e ouvindo a nossa comunidade, adiar para julho, uma época em que acreditamos que a situação estará bem mais controlada e também de férias escolares, em que acreditamos que não prejudicará a participação de todos”.

Os organizadores afirmam que as atrações já confirmadas serão mantidas mesmo com o adiamento. Além disso, os ingressos já comprados continuarão válidos para a nova data. Entre as atrações previstas está Jordan Soles, vice-presidente de desenvolvimento tecnológico da Rodeo FX. A empresa ganhou três prêmios Emmy de “Melhores efeitos especiais” pela contribuição na série “Game Of Thrones”.

A Campus Party Brasil será realizada no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo, e também em outras cidades, como Brasília (9 a 13 de março), Goiânia (15 a 19 de junho) e Recife (em setembro). Por enquanto, ainda não há informações sobre possíveis adiamentos nessas outras regiões.

Caso o visitante queira o reembolso, é possível pedi-lo pelo e-mail brasil@campus-party.org ou @campuspartybra no Instagram. Os bilhetes continuam à venda no site do evento.