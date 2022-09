Com baixas no time, Bahia faz último treino antes de viagem para Criciúma

De olho na partida contra o Criciúma, o Bahia realizou o último treino antes de embarcar para Santa Catarina, local do duelo desta quinta-feira (8), no estádio Heriberto Hülse, pela 29ª rodada da Série B.

Na manhã desta terça-feira (6), os jogadores se reapresentaram no CT Evaristo de Macedo. Antes de irem para o campo, os jogadores assistiram a um vídeo com a análise da atuação da equipe contra o Tombense, na Fonte Nova.

Logo depois, o elenco foi para o gramado e o técnico Enderson Moreira comandou um trabalho com foco na posse de bola. Diante do Criciúma, o Esquadrão tem três desfalques importantes.

O goleiro Danilo Fernandes, o lateral Matheus Bahia e o zagueiro Luiz Otávio estão machucados e nesta manhã ficaram em tratamento. Os dois primeiros não atuarão mais na temporada.

Por outro lado, o Bahia tem o retorno do lateral esquerdo Luiz Henrique, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Luiz é a única opção do elenco tricolor para o setor, mas diante do Tombense o volante Rezende foi improvisado na função e tem chance de ser mantido.

No período da tarde a delegação do Bahia embarca rumo a Santa Catarina. O Esquadrão tem 50 pontos no Brasileirão, e é o vice-líder.