Com câmera de 108MP, Redmi Note 10 Pro chega ao Brasil

Já está à venda no Brasil o Redmi Note 10 Pro, smartphone da chinesa Xiaomi, que chama a atenção pela câmera de 108 MP, carregamento rápido 33W e tela AMOLED (antes usadas somentes nos modelos Mi). O celular pode ser encontrado na loja oficial da marca e também em parceiros. Além do 10 Pro, a Xiaomi tamém irá lançar o Redmi Note 10S no país, em breve.

A linha Redmi, intermediária da Xiaomi, já teve mais de 200 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, segundo a empresa chinesa, terceira maior fabricante de smartphones do planeta.

Redmi Note 10 Pro

O Redmi Note 10 Pro possui quatro câmeras: grande angular de alta resolução de 108MP, telemacro de 5MP, ultra angular de 8MP e um sensor de profundidade de 2MP. Há também a câmera frontal, com 16MP. Já o modelo 10S conta com a principal de 64MP, uma ultra grande angular com 8MP, um sensor de profundidade de 2MP e uma câmera macro de 2MP. A frontal é de 13MP.

O carregamento é rápido, segundo a Xiaomi, garante uma recarga de 0 a 100% em apenas 60 minutos. "As poderosas baterias da versão do RN10 Pro de 5020 mAh e do modelo RN10S de 5000 mAh oferecem energia suficiente para durarem até dois dias longe do carregador Mi Turbo Charge de 33W, que acompanha os aparelhos", informa a empresa.

São dois smartphones diferentes de cada modelo, O Redmi Note 6GB de RAM + 64GB de capacidade custa R$ 3.299,99. Já o de 6GB+128GB fica por R$ 3.399,99. O Redmi Note 10S será um pouco mais barato: 6GB + 64GB por R$ 2.799,99 e 6GB + 128GB no valor de R$ 2.999,99.