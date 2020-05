Com carro de luxo na garagem, Abner Pinheiro recebe auxílio emergencial

Com 2,8 milhões de seguidores no Instagram e ostentando um alto padrão de vida, com direito a carro de luxo, o influencer baiano Abner Pinheiro solicitou, e recebeu, o auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo federal.

O próprio infuencer revelou que foi agraciado com o benefício na tarde da última terça-feira (19). Após o anúncio, alguns internautas se revoltaram afirmando que Abner não precisava do dinheiro.

Para se defender, o baiano disse que irá comprar cestas básicas com o valor recebido. “Eu vou pegar esse dinheiro e converter em cestas básicas. Acho que tem muita gente precisando muito mais que eu. Para continuar aquela obra que comecei no meu bairro, não foi suficiente. Eu ajudei, mas tem muita gente precisada”, afirmou Abner.