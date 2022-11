Com casos de covid-19, professores da Uneb retomam aulas online

Com o crescimento de casos de covid-19, parte do corpo de professores da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) retomou a modalidade remota de aulas, nesta segunda-feira (21), na tentativa de evitar que a infecção de alguns membros gere uma onda de contaminação na instituição.

Na sexta-feira (19), a aluna do curso de Turismo, Clara Assunção, recebeu o primeiro comunicado de um de seus professores, pelo whatsapp, suspendendo a aula presencial sem determinar por quanto tempo. O segundo informe veio no mesmo dia, desta vez, citando as aulas desta semana como suspensas.

Hoje, todas as suas aulas já foram online. Segundo a estudante, a medida foi impulsionada por alguns casos positivos na universidade. “Como estou com quatro professores com suspeita, botaram logo [a aula] online. No meu curso suspenderam as aulas [presenciais] de todos os professores, porque também há casos positivos”, conta Clara.

Também matriculada na Uneb, a estudante Alice Maria, foi avisada, por uma de suas professoras, que a disciplina lecionada por ela passará a ser híbrida, a partir desta semana. “A universidade não fez nenhum comunicado, mas a professora já disse que a aula será online e presencial, então creio que vai ficar a critério de cada um”, admite Maria.

As estudantes ouvidas pelo CORREIO são do campus 1 da Uneb, em Salvador. De acordo com Sabrina Oliveira, que cursa Licenciatura em História, no campus Uneb de Itaberaba, não há menções por parte dos professores de lá, a fim de retomar a modalidade remota de aulas.

“Tenho contato com salas de 35 alunos e até o momento ninguém falou nada. O que ouvimos sobre o assunto circulou no whatsapp e em outras redes sociais, mas nada oficialmente”, relata Sabrina.

Procurada, a Uneb informou que a administração central não emitiu orientação para a mudança de modalidade das aulas, mas que será emitida uma nota com recomendações internas de prevenção a Covid-19.

Ainda segundo a instituição, não é possível informar quantos professores aderiram às aulas remotas, devido ao fato de cada departamento e colegiado dos cursos possuírem certa autonomia. A reportagem questionou a Uneb sobre o posicionamento da administração em relação à decisão dos professores e aguarda a resposta.

A Bahia registrou, na última semana epidemiológica - entre 13 e 19 de novembro -, 2.988 novos casos de covid-19, com 1.756 casos ativos e cinco óbitos notificados. O estado ainda não registrou casos da variante BQ.1, mas as autoridades sanitárias temem que com a aproximação do verão e as aglomerações típicas do período, aconteça uma nova onda de contaminação.