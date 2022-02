Com casos de covid em alta, Cruz das Almas suspende aulas em escolas e proíbe festas

As aulas nas escolas da cidade de Cruz das Almas foram suspensas. O decreto com o adiamento foi publicado pela prefeitura e é válido para as aulas presenciais e semipresenciais das escolas públicas (municipais e estaduais) e particulares. Atualmente, a cidade tem 324 casos ativos e, desde o começo da pandemia, acumula 7.129 casos confirmados.

De acordo com a prefeitura, a decisão foi motivada pelo aumento de casos da covid-19 na cidade e a dificuldade da regulação de pacientes internados, que aguardam há mais de 72 horas por um leito.

O decreto também proíbe a realização de shows e festas, públicas e privadas. Bares, restaurantes, lanchonetes e similares podem funcionar, respeitando a limitação de 50% da capacidade máxima do local, desde que não tenha música ao vivo.

A publicação institui a limitação de pessoas em eventos como cerimônias de casamento e solenidade de formatura, que passa a ser 50% da capacidade do local, com o máximo de 300 pessoas. Já as atividades esportivas devem respeitar o máximo de público de 1.500 pessoas, com 50% da capacidade do espaço.

Atos religiosos litúrgicos, academias e locais voltados às atividades físicas também devem respeitar a capacidade máxima de 50% dos locais.

A participação em todos esses eventos e o acesso a prédios públicos fica condicionada a apresentação do cartão de vacinação ou do certificado de imunização completa contra a covid, emitido pelo Conect SUS.