'Com cautela, vamos tomar as decisões', diz Bruno Reis sobre Festival Virada

A prefeitura está acompanhando de perto os números da covid-19 em Salvador. O monitoramento dos dados epidemiológicos é um dos parâmetros para a tomada de medidas restritivas e também a realização de eventos, como o Festival Virada Salvador, que começa no dia 28 de dezembro.

Segundo o prefeito Bruno Reis, tudo está sendo analisado com cautela. "Com muita cautela e prudencia, nós vamos tomando as decisões. Vamos com muita responsabilidade que o momento exige, porque são as vidas de milhares de pessoas que estão em jogo", disse. Ele comemorou uma pequena redução na taxa de positividade dos testes de covid nos últimos dias.

"Nos últimos três dias tivemos uma queda de casos positivos nos nossos pontos de testagem. Se confirmando, é uma tendência positiva. O número de casos ativos está aumentando, porém, nos últimos três dias houve uma queda na positividade", observou o prefeito.

Reis também afirmou que nesta quarta-feira (30), a cidade não amanheceu com nenhum paciente nas UPAs aguardando leito de UTI.