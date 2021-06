Com centenas de pessoas, festas clandestinas são encerradas na RMS e no interior

Ao menos duas festas clandestinas foram interrompidas na madrugada deste sábado (12), no estado. Um dos eventos, uma festa do tipo paredão, foi encerrada pela Polícia Militar, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), havia aglomeração e drogas na festa, que acontecia na localidade de Portão.

Os policiais da 52ª Companhia Independente (Lauro de Freitas) ficaram sabendo de uma possível festa ilegal na Rua Araci R. da Silva através do Centro Integrado de Comunicações (Cicom). Ao chegar lá, os PMs teriam localizado cerca de 150 pessoas reunidas e sem máscaras.

Ainda segundo a SSP, a maior parte do grupo foi dispersada. No entanto, três adultos e sete adolescentes de 14, 15 e 16 anos, que teriam sido indicados como organizadores do evento, foram encaminhados à 34ª Delegacia (Portão).

Na delegacia, os militares também apresentaram duas caixas de som, porções de maconha e pedras de crack, além de garrafas de bebidas alcoólicas que teriam sido apreendidos no local da festa.

Caetité

Já no interior do estado, uma festa de aniversário foi interrompida por agentes da Vigilância Sanitária de Caetité (Visa) e da Polícia Militar. Segundo a Visa, o órgão recenbeu a denúncia de um evento na comunidade de Cachoeirinha, zona rural da cidade. No local, foram encontradas mais de 100 pessoas participando do evento clandestino.

A Vigilância Sanitária informou que solicitou à PM que conduzisse a pessoa que promoveu a festa à delegacia para o registro de um boletim de ocorrência. O produtor da festa foi multado em R$ 10 mil por desrespeitar os decretos de enfrentamento à covid-19.