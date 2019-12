Com concorrência menor, concursos para conselhos profissionais estão em alta

Ser funcionário da administração pública é o sonho de inúmeros profissionais, especialmente quando se leva em consideração que alguns cargos, geralmente, possuem boas remunerações e condições de trabalho vantajosas. As autarquias fazem parte desse seleto grupo que compõe a chamada administração pública indireta.

Essa semana, os estados de Goiás, Amazonas, Roraima, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além do Distrito Federal disponibilizam mais de cem vagas para conselhos profissionais diversos (ver tabela abaixo). A grande vantagem dos certames para esses órgãos é a de possuir uma concorrência pequena em comparação a outras seleções. Os bons salários e as condições de trabalho vantajosas são praticamente as mesmas.

De acordo com o coordenador e fundador do Núcleo de Aprendizado Colaborativo (Naco) César Tavolieri , não existe diferença alguma entre os concursos públicos para a administração direta e indireta. "Talvez apenas o desconhecimento por parte da população. Alguns desses cargos em conselhos, inclusive, possuem a carga horária reduzida e os proventos na mesma proporção”, explica, ressaltando que a única exceção entre os conselhos de classe é a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que é uma entidade sui generis, um serviço público independente de categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes.

Ele lembra que existe sempre uma espinha dorsal que estrutura os concursos, como conhecimentos gerais e um outro grupo que carrega os conhecimentos específicos.

“Buscando os editais, é possível entender as matérias e os conteúdos cobrados. As provas anteriormente aplicadas também colaboram para entender a forma de cobrança da banca, se pende para a cobrança da letra de lei, se apresenta orientação jurisprudiencial, a forma que apresenta as alternativas ou verdadeiro e falso”, orienta, observando que também é importante entender a forma de pontuação e o peso apresentado para cada matéria.

O professor garante que quem estuda sistematicamente para variados concursos, normalmente, possui uma bagagem robusta, envolvendo as matérias do ponto conhecimentos gerais e deve aproveitar para aprofundar nas específicas. Para os candidatos que possuem um histórico de atuação profissional na área, mas sem muita preparação teórica, o momento é concentrar toda a atenção nas matérias gerais.

Adequação

Tavolieri lembra que quando a preparação já vem intensa nas disciplinas básicas, é possível aproveitar os dois meses de intervalo entre a publicação e a prova para uma pequena adequação aos estudos já em pleno andamento.

“Depois disso aprenda a estudar. Estudar não é ler, estudar não é assistir aula, estudar não é decorar assuntos. Estudar é criar um arcabouço considerável de conhecimento acerca de determinado assunto aplicando essa parte teórica ao estudo das questões sem esquecer de aplicar a interpretação clara da leitura delas”, esclarece.

Para ele, estudar também é analisar questões, lendo detalhadamente o enunciado e ler também a resposta gabaritada. Ato contínuo, dissecar interpretativamente, raciocinando de acordo com o conhecimento da teoria.

Brasil

Nessa semana, estão disponíveis 23.646 vagas em todo o Brasil. Desse total, a Bahia conta com 1.683 vagas, sendo que a maior disponibilidade está voltado para o certame da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). A PM disponibiliza 17 vagas para nível superior e a Prefeitura de Mata de São João oferta seis vagas.