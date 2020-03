Com coronavírus, Fernanda Paes Leme diz que sintomas pioraram

Diagnosticada com a Covid-19 há nove dias, Fernanda Paes Leme revelou ter tido uma piora no estado de saúde. Segundo a apresentadora e atriz, é comum que as pessoas contaminadas pelo novo coronavírus sintam-se mal quando a doença está perto do fim - o que é o caso dela.

"Eu não dormi a noite inteira. Fui pega de surpresa por uma piora e passei muito mal a noite. Isso tem acontecido com alguns pacientes que no final dão uma piorada. Me assustou porque eu estava me sentindo muito bem e agora não estou tão bem assim", disse Fernanda, em uma série de vídeos postados nos Stories do Instagram.

A artista aproveitou o momento para reiterar a importância da população ficar em casa, para evitar que o vírus se propague ainda mais e contagie mais pessoas. E alfinetou o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que criticou, na última terça-feira (24), medidas de isolamento social.

"Para piorar, a gente ainda escuta essas bobagens, besteiras que o Presidente fala. Então gente continuem lavando as mãos, se cuidando e não ouvindo o Presidente, por favor. Muitas dores na barriga e vômito e eu achando que estava acabando, mas está. Está acabando.Hoje é meu décimo quarto dia de confinamento, mas daqui dois dias que eu completo os 14 dias desde quando eu senti o primeiro sintoma. Vamos nessa".

Fernanda foi contaminada pelo novo coronavírus no casamento de Marcella Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, em em um resort de luxo em Itacaré. A musa fitness, a cantora Preta Gil, a digital influencer Shantal e o marido, o modelo Mateus Verdelho, além do filho do casal, Filippo, de 1 ano, foram outros convidados famosos que foram diagnosticados com a Covid-19.