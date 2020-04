Com coronavírus, primeiro-ministro inglês recebe alta médica

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, teve alta neste domingo (12), uma semana depois de ser hospitalizado com covid-19 e três dias após deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Boris agradeceu ao serviço público de saúde por salvar sua vida. "Nunca agradecerei o suficiente", afirmou. "Devo a eles minha vida".

Mesmo após deixar o hospital, Boris Johnson não reassume imediatamente o trabalho. Ele vai "continuar sua recuperação em Chequers", residência que mantém em Londres, informa comunicado do governo. Por orientação da equipe médica, ele não vai trabalhar por enquanto.

O fato de ter continuado trabalhando após o diagnóstico de que estava com coronavírus foi apontado como um dos motivos que levou à piora e internação de Johnson.

O premiê informou que estava com o novo coronavírus no final de março. A pandemia já causou quase 10 mil mortes no Reino Unido, um dos países europeus mais afetados.

A Itália, atualmente, segue como o país do velho continente com mai óbitos - mais de 19 mil. Seguem a Espanha, França e o Reino Unido, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.