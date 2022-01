Com covid-19, cantor Tuca Fernandes cancela agenda do fim de semana

O cantor e compositor Tuca Fernandes está com covid-19, informou nesta quinta-feira (6) a assessoria do artista. Apesar de estar infectado, Tuca está bem, segue em isolamento e tem sintomas leves.

Por conta da detecção, a equipe do artista informou que os shows que ele faria neste final de semana foram cancelados. Tuca se apresentaria no domingo (9) no Sun Sessions, no Pipa Beach Club, Praia do Flamengo.

Em nota, Tuca destaca ainda a importância da vacinação, lembrando que está completamente imunizado. A vacinação contra covid-19 ajuda a diminuir as chances de casos graves e óbitos pela doença.