Com covid-19, Joice Hasselmann sente cansaço intenso e é internada

Foto: Wagner Pires/Estadão Conteúdo

Pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), está internada em São Paulo, diagnosticada com covid-19. A parlamentar foi parar no hospital nesta quarta-feira, 17, após sentir cansaço intenso e ter febre. Ela está em leito comum e não em unidade de terapia intensiva (UTI).

"Começou com falta de apetite. Estava muito difícil comer e beber qualquer coisa. Eu nunca tinha sentido isso. A coisa foi se intensificando e apareceu quadro de febre e um cansaço medonho. A ponto de eu não conseguir levantar da cama", disse Joice ao Estadão/Broadcast. Segundo Joice, há preocupação dos médicos com o estado do seu pulmão. "Fiz a tomografia que mostrou um tal de ‘vidro fosco’", disse.

Joice estava em São Paulo desde segunda-feira, 15. Ela diz que se reuniu pela última vez com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), há duas semanas e usando máscara.

Na último dia 9, ela deixou a liderança do PSL na Câmara para se dedicar à sua pré-candidatura, mas assumiu a Secretaria de Comunicação Social da Casa.

Os deputados bolsonaristas Carla Zambelli, Alê Silva, Aline Sleutjes, Bia Kicis, Júnio Amaral, Carlos Jordy, Caroline de Toni, Filipe Barros, General Girão e Luiz Philippe de Orleans e Bragança entraram com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira, 16, contra essa nomeação.

O atual líder do PSL na Câmara é o deputado Felipe Francischini (PSL-PR), da ala "bivarista" do partido, que é mais ligada ao presidente da legenda, Luciano Bivar (PE), assim como Joice.