Com Dabove na arquibancada, sub-23 do Bahia perde para Fortaleza

Depois da boa estreia na segunda fase do Brasileirão de aspirantes, quando venceu o Red Bull Bragantino fora de casa, o Bahia tropeçou na competição. Sob os olhares do treinador Diego Dabove, o tricolor foi derrotado pelo Fortaleza, por 2x0, na tarde desta quinta-feira (26), no Joia da Princesa.

O time cearense construiu a vitória sobre o Esquadrão ainda no primeiro tempo. Aos 25 minutos, Bruno Camilo tentou virar a bola na entrada da área, mas foi pressionado pelo meia Hércules e a pelota foi parar no fundo das redes de Dênis Júnior.

Um minuto depois, o Fortaleza roubou a bola na intermediária e partiu em velocidade para o ataque. O camisa 9 Erick recebeu livre dentro da área e pegou de primeira para anotar o segundo gol.

O Bahia até teve oportunidades para descontar o placar, mas esbarrou na falta de pontaria. De frente para o gol, Douglas Borel pegou mal na bola e mandou para fora.

O técnico Diego Dabove esteve no Joia da Princesa e acompanhou a partida. O treinador ainda está conhecendo o elenco do Bahia e pode puxar alguns jogadores da equipe de transição.

A derrota faz o Bahia ficar com apenas três pontos no quadrangular, empatado com o Avaí, que venceu o Bragantino. O Fortaleza lidera o grupo, com seis pontos. O próximo compromisso do Esquadrão será contra o Avaí.